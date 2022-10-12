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    首頁　>　臺北市

    若恢復1年義務役 邱國正：當兵4個月役男不需再補8個月

    立法院外交及國防委員會12日邀請國家安全局長陳明通報告「台海最新情勢分析」、邀請國防部長邱國正（右）報告「海軍新一代輕型巡防艦建案規劃」並備質詢，兩人同台答詢。（記者廖振輝攝）

    立法院外交及國防委員會12日邀請國家安全局長陳明通報告「台海最新情勢分析」、邀請國防部長邱國正（右）報告「海軍新一代輕型巡防艦建案規劃」並備質詢，兩人同台答詢。（記者廖振輝攝）

    2022/10/12 11:27

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部正研議是否延長役期，預計今年底將公布結果。對此，立委關切，如果國防部恢復1年制義務役，現行4個月的軍事訓練役男，是否回營補實其餘8個月役期。國防部長邱國正回應，「不會影響」，對於役期調整與否，也將朝年底前公告義務役期延長的方向努力。

    立法院外交及國防委員會今日邀請國防部、國家安全局以「海軍新一代輕型巡防艦建案規劃」、「台海最新情勢分析」為題專案報告，邀請國防部長邱國正、國安局長陳明通列席備詢。

    對於政府是否於今年底前公告義務役期將延長，邱國正會前受訪表示，依規定若義務役期延長要公告1年後實施，若今年底前公告，公告滿1年後可在民國113年實施；但若是明年公告，得再經過1年，也就是114年才能實施，雖然他不承諾時程，但他期望今年底前公告，國防部也朝這方向努力。

    國民黨立委江啟臣今日質詢時關切，若義務役的役期恢復為1年，因現階段服4個月軍事訓練役的役男領到「結訓令」而非「退伍令」，民眾擔憂這些軍事訓練役屆時是否要再回營補役期。邱國正表示「不會影響」，國防部對於義務役期延長的議題戒慎恐懼，民眾擔憂、國防部也很擔憂。

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