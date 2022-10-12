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    晉見蔡英文 美眾議員：挺台加入美國境外預先通關計畫

    蔡英文總統今日上午接見「美國聯邦眾議員聯合訪問團」。（取自總統府直播畫面）

    蔡英文總統今日上午接見「美國聯邦眾議員聯合訪問團」。（取自總統府直播畫面）

    2022/10/12 11:33

    〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見「美國聯邦眾議員聯合訪問團」，眾議院「科學、太空暨科技」委員會主席江笙（Eddie Bernice Johnson, D-TX）提到，基於美國與台灣的關係，以及台灣在印太區域重要性，支持台灣加入美國境外預先通關計畫（CBP Preclearance）。

    蔡英文接見時感謝在座議員對台灣的重視，在重要時刻專程訪台，讓台灣與美國的經濟與安全伙伴關係能夠更加緊密。

    多次訪台的江笙眾議員，前天才參加台灣的國慶典禮。她表示，這是為了能提醒世界，我們對於自由安全的印太區域共同承諾與責任，比以往要更強健。台灣是亞洲民主未來希望的燈塔，更是美國及各盟友的重要貿易夥伴。

    江笙說，美台之間關係非常重要，不論是國家安全或經濟安全都是。她也提到自身選區德州，與台灣有非常長遠關係，這是建基於貿易、投資與觀光。尤其在全球晶片短缺的時期，台灣廠商環球晶圓公司宣布投資50億元美元在德州建立製造廠，這裡生產的晶圓用來製造半導體，為在地創造1500個工具機會。

    江笙也說，德州的達拉斯市與桃園市民從2007年開始就是姊妹市。她在2021年9月與桃園市長鄭文燦透過視訊會面，鄭市長希望桃園機場加入預先通關CBP計畫。此行她也有與相關人員進行討論。

    江笙並說，2021年12月，她與其他眾議員提出台灣預先通關法案。內容並提到美國與台灣關係，包括台灣在印太區域重要性，桃園機場每天20幾個航班往返美國，如果可以建立預先通關設施，台灣旅客可以有更順暢的體驗，並提升美國與台灣的往返交流。她很驕傲能在美台機場之間，提出法案以增加安全性與便利性，這法案現在正由眾議員國土安全委員會與歲計委員會討論中。目前參議院方面，則有參議員霍利也提出相關法案。

    江笙也說，她身為眾議院「科學、太空暨科技」委員會主席，樂見美台簽訂科學與技術發展協議，促成科學等相關合作。包括大氣科學、環境保護、癌症醫療、公共衛生等。她也非常期待強化德州與台灣的關係並直接進行對話，為美台創造更美好的未來。

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