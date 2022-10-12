為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    中國船夾帶數十噸非洲豬瘟肉品越中線 海巡成功圍堵

    海巡近期查獲有越過海峽中線的中國船隻夾帶數十公噸的中國疫區豬肉產品，再一次守護台灣豬。（資料照）

    海巡近期查獲有越過海峽中線的中國船隻夾帶數十公噸的中國疫區豬肉產品，再一次守護台灣豬。（資料照）

    2022/10/12 11:19

    〔記者楊媛婷／台北報導〕我國邊境將於明天完全開放，入境旅客完全實施「0+7」的防檢疫措施，隨著入境旅客可能大增，旅客夾帶非洲豬瘟、口蹄疫疫區豬肉產品的可能性也增加，值得注意的是，不僅共機不停越過海峽中線對我方挑釁，越過海峽中線的還有夾帶大量中國疫區豬肉製品的中國船隻，海巡近期就查獲越過海峽中線的中國船隻夾帶數十公噸的中國疫區豬肉產品。

    目前亞洲地區僅於台灣、日本不是非洲豬瘟疫區，其他國家都有案例，我國海關日前更查獲一批自非洲豬瘟疫區越南快遞寄送的90.1公斤的走私豬肉粽，據了解，海巡也查獲越過台灣海峽中線、夾帶數十噸疫區豬肉的中國船隻，若這些疫區豬肉流入市面並進入廚餘系統，對我國2千億產值的養豬產業將是重大威脅。

    隨著國門重啟，旅客夾帶非洲豬瘟肉品的可能性提高，目前農委會與海關等跨部會嚴守，所有來自疫區的旅客行李等都百分百檢查，就是要盡可能防堵非洲豬瘟病毒於境外，防檢局也提醒，旅客回台入境絕對不能攜帶需要檢疫的豬肉產品，也不可讓親友寄送相關產品到台灣，首次夾帶入境的旅客將罰20萬元，累犯將罰百萬元。

    另台灣、澎湖、馬祖於2020年順利口蹄疫拔針，金門維持施打口蹄疫疫苗，為防堵口蹄疫入侵，農委會畜衛所仍持續執行豬牛羊隻的血清學與病毒監測，今年迄今執行血清學監測的養豬場達320場、草食動物畜牧場達163場，畜衛所豬瘟研究組組長鄧明中表示，截至目前止，台澎金馬經口蹄疫檢測數據顯示都沒有入侵跡象。

    另台灣目前也積極執行傳統豬瘟拔針計畫以及防堵非洲豬瘟，相關檢測也都由畜衛所執行，鄧明中表示，非洲豬瘟目前於畜牧場檢測也都無入侵跡象，傳統豬瘟的檢測則是針對環境與豬隻檢測，目前也都一切正常。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    海漂死豬染非洲豬瘟 金門肉品暫停輸台
    2022/09/16 05:30

    海漂死豬染非洲豬瘟 金門肉品暫停輸台
    金門再現非洲豬瘟病死豬 應變中心：中國病毒株符合度100％
    2022/09/15 20:02

    金門再現非洲豬瘟病死豬 應變中心：中國病毒株符合度100％

    6招改善口臭問題 別讓壞口氣影響社交
    中國生化武器又來了？ 金門海漂豬驗出非洲豬瘟
    2022/09/15 18:09

    中國生化武器又來了？ 金門海漂豬驗出非洲豬瘟
    國門漸開 違規帶非洲豬瘟疫區肉品旅客 較去年同期激增
    2022/08/18 18:15

    國門漸開 違規帶非洲豬瘟疫區肉品旅客 較去年同期激增

    串連高鐵與國道 仁武八德商圈透天夯
    臺北市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播