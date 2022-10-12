中國船夾帶數十噸非洲豬瘟肉品越中線 海巡成功圍堵

海巡近期查獲有越過海峽中線的中國船隻夾帶數十公噸的中國疫區豬肉產品，再一次守護台灣豬。（資料照）

2022/10/12 11:19

〔記者楊媛婷／台北報導〕我國邊境將於明天完全開放，入境旅客完全實施「0+7」的防檢疫措施，隨著入境旅客可能大增，旅客夾帶非洲豬瘟、口蹄疫疫區豬肉產品的可能性也增加，值得注意的是，不僅共機不停越過海峽中線對我方挑釁，越過海峽中線的還有夾帶大量中國疫區豬肉製品的中國船隻，海巡近期就查獲越過海峽中線的中國船隻夾帶數十公噸的中國疫區豬肉產品。

目前亞洲地區僅於台灣、日本不是非洲豬瘟疫區，其他國家都有案例，我國海關日前更查獲一批自非洲豬瘟疫區越南快遞寄送的90.1公斤的走私豬肉粽，據了解，海巡也查獲越過台灣海峽中線、夾帶數十噸疫區豬肉的中國船隻，若這些疫區豬肉流入市面並進入廚餘系統，對我國2千億產值的養豬產業將是重大威脅。

隨著國門重啟，旅客夾帶非洲豬瘟肉品的可能性提高，目前農委會與海關等跨部會嚴守，所有來自疫區的旅客行李等都百分百檢查，就是要盡可能防堵非洲豬瘟病毒於境外，防檢局也提醒，旅客回台入境絕對不能攜帶需要檢疫的豬肉產品，也不可讓親友寄送相關產品到台灣，首次夾帶入境的旅客將罰20萬元，累犯將罰百萬元。

另台灣、澎湖、馬祖於2020年順利口蹄疫拔針，金門維持施打口蹄疫疫苗，為防堵口蹄疫入侵，農委會畜衛所仍持續執行豬牛羊隻的血清學與病毒監測，今年迄今執行血清學監測的養豬場達320場、草食動物畜牧場達163場，畜衛所豬瘟研究組組長鄧明中表示，截至目前止，台澎金馬經口蹄疫檢測數據顯示都沒有入侵跡象。

另台灣目前也積極執行傳統豬瘟拔針計畫以及防堵非洲豬瘟，相關檢測也都由畜衛所執行，鄧明中表示，非洲豬瘟目前於畜牧場檢測也都無入侵跡象，傳統豬瘟的檢測則是針對環境與豬隻檢測，目前也都一切正常。

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