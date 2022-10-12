為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    提「兩區非兩國」挨諷「馬區長」 馬英九：憲法規定不是我講的

    「華僑救國聯合總會第70屆全球華僑節大會」 12日於台北國軍英雄館舉行，前總統馬英九出席活動，細數海外華橋對中華民國的貢獻。（記者羅沛德攝）

    「華僑救國聯合總會第70屆全球華僑節大會」 12日於台北國軍英雄館舉行，前總統馬英九出席活動，細數海外華橋對中華民國的貢獻。（記者羅沛德攝）

    2022/10/12 11:08

    〔記者林良昇／台北報導〕前總統馬英九日前以憲法增修條文及兩岸人民關係條例提到，兩岸是「兩區非兩國」，遭部份人士批評是「馬區長」，馬英九今出席活動後受訪回應，「那是憲法規定的，不是我講的」，馬幕僚則一旁補充，可看憲法增修條文。

    馬英九今出席第70屆華僑節慶祝大會暨華僑救國聯合總會海外理事會開幕典禮，並與僑委會副委員長呂元榮、國民黨立委陳以信、溫玉霞同台，國民黨台北市長參選人、立委蔣萬安也出席，但未與馬同台。

    馬英九會後離去時被媒體問到其提到「兩區非兩國」，挨批是「馬區長」，馬回應：「那是憲法規定的，不是我講的。」馬幕僚則在一旁補充，可看憲法增修條文。

    馬英九在會中致詞盛讚華僑對中華民國的貢獻，馬指出，華僑對中華民國的貢獻分成三部分，第一個是革命建國，第二個是抗戰救國，第三個是投資興國。

    馬英九提到，在對日抗戰開始時，有一位來自美國的19歲年輕人陳瑞鈿，看到九一八事變後，結合喜歡飛行的年輕人到中國加入廣東空軍，還到德國受訓，回來後加入抗戰，曾單獨擊落5架日本飛機、協助擊中3架，算是王牌飛行員，後來自己被擊落起火，被送到美國醫治5年後又加入抗戰，退休後被美國推崇為「戰鷹」，他後來知道，特別請空軍官校列入隊史館。

    「抗戰剛開始時軍事費用9成來自僑會」，馬英九提到，一開始日本把東南沿海封鎖，只好造滇緬公路運輸，原本外國專家估計要7年，卻只花8個月就造成，還到南洋去找駕駛、技工，每個月可以運進4千噸軍需物資，可以想像華僑貢獻有多大。

    馬英九也指出，在政府剛遷台時很缺資金，台灣經濟發展很多來自華僑，當時有華僑回國投資條例、外國人回國投資條例，華僑投資台灣，台灣經濟才能好好發展，而華僑是革命之母，在中華民國歷史上屹立不搖。

    「華僑救國聯合總會第70屆全球華僑節大會」 12日於台北國軍英雄館舉行，前總統馬英九（右二）出席活動，細數海外華橋對中華民國的貢獻。（記者羅沛德攝）

    「華僑救國聯合總會第70屆全球華僑節大會」 12日於台北國軍英雄館舉行，前總統馬英九（右二）出席活動，細數海外華橋對中華民國的貢獻。（記者羅沛德攝）

    「華僑救國聯合總會第70屆全球華僑節大會」 12日於台北國軍英雄館舉行，前總統馬英九出席活動，細數海外華橋對中華民國的貢獻。（記者羅沛德攝）

    「華僑救國聯合總會第70屆全球華僑節大會」 12日於台北國軍英雄館舉行，前總統馬英九出席活動，細數海外華橋對中華民國的貢獻。（記者羅沛德攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    馬英九高喊兩岸非兩國 范世平：你當的是總統還是「岸主」？
    2022/10/09 00:02

    馬英九高喊兩岸非兩國 范世平：你當的是總統還是「岸主」？
    自由開講》馬英九否認中華民國存在！？
    2022/04/30 16:18

    自由開講》馬英九否認中華民國存在！？

    6招改善口臭問題 別讓壞口氣影響社交
    呼籲蔡總統兩岸「這樣做」 馬英九：我很願意再扮演馬維拉
    2021/08/05 18:35

    呼籲蔡總統兩岸「這樣做」 馬英九：我很願意再扮演馬維拉
    侯友宜「兩岸不需互相挑釁」 何博文：和馬英九有何不同？
    2020/09/21 19:58

    侯友宜「兩岸不需互相挑釁」 何博文：和馬英九有何不同？

    交通換空間 北客夢寐以求的別墅人生
    臺北市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播