提「兩區非兩國」挨諷「馬區長」 馬英九：憲法規定不是我講的

「華僑救國聯合總會第70屆全球華僑節大會」 12日於台北國軍英雄館舉行，前總統馬英九出席活動，細數海外華橋對中華民國的貢獻。（記者羅沛德攝）

2022/10/12 11:08

〔記者林良昇／台北報導〕前總統馬英九日前以憲法增修條文及兩岸人民關係條例提到，兩岸是「兩區非兩國」，遭部份人士批評是「馬區長」，馬英九今出席活動後受訪回應，「那是憲法規定的，不是我講的」，馬幕僚則一旁補充，可看憲法增修條文。

馬英九今出席第70屆華僑節慶祝大會暨華僑救國聯合總會海外理事會開幕典禮，並與僑委會副委員長呂元榮、國民黨立委陳以信、溫玉霞同台，國民黨台北市長參選人、立委蔣萬安也出席，但未與馬同台。

馬英九會後離去時被媒體問到其提到「兩區非兩國」，挨批是「馬區長」，馬回應：「那是憲法規定的，不是我講的。」馬幕僚則在一旁補充，可看憲法增修條文。

馬英九在會中致詞盛讚華僑對中華民國的貢獻，馬指出，華僑對中華民國的貢獻分成三部分，第一個是革命建國，第二個是抗戰救國，第三個是投資興國。

馬英九提到，在對日抗戰開始時，有一位來自美國的19歲年輕人陳瑞鈿，看到九一八事變後，結合喜歡飛行的年輕人到中國加入廣東空軍，還到德國受訓，回來後加入抗戰，曾單獨擊落5架日本飛機、協助擊中3架，算是王牌飛行員，後來自己被擊落起火，被送到美國醫治5年後又加入抗戰，退休後被美國推崇為「戰鷹」，他後來知道，特別請空軍官校列入隊史館。

「抗戰剛開始時軍事費用9成來自僑會」，馬英九提到，一開始日本把東南沿海封鎖，只好造滇緬公路運輸，原本外國專家估計要7年，卻只花8個月就造成，還到南洋去找駕駛、技工，每個月可以運進4千噸軍需物資，可以想像華僑貢獻有多大。

馬英九也指出，在政府剛遷台時很缺資金，台灣經濟發展很多來自華僑，當時有華僑回國投資條例、外國人回國投資條例，華僑投資台灣，台灣經濟才能好好發展，而華僑是革命之母，在中華民國歷史上屹立不搖。

「華僑救國聯合總會第70屆全球華僑節大會」 12日於台北國軍英雄館舉行，前總統馬英九（右二）出席活動，細數海外華橋對中華民國的貢獻。（記者羅沛德攝）

「華僑救國聯合總會第70屆全球華僑節大會」 12日於台北國軍英雄館舉行，前總統馬英九出席活動，細數海外華橋對中華民國的貢獻。（記者羅沛德攝）

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