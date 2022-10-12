批沈慧虹只想黨派利益 蔣萬安：民眾更關心12億元蓋的棒球場

蔣萬安反批沈慧虹只想黨派利益，新竹市民更關心的是花了12億元蓋的棒球場竟讓球員受傷，不管是貪汙還是錯誤的政策，都無法原諒。（記者田裕華攝）

2022/10/12 10:20

〔記者蔡思培／台北報導〕民進黨新竹市長參選人沈慧虹日前提告美麗島電子報董事長吳子嘉，傳票3天就送出，國民黨台北市長參選人蔣萬安酸是國家機器動起來。沈慧虹質疑蔣檢討被害人、護航吳子嘉。蔣萬安今反批沈慧虹只想黨派利益，沒有公民利益的價值與堅持，新竹市民更關心的是花了12億元蓋的棒球場竟讓球員受傷，不管是貪汙還是錯誤的政策，都無法原諒。

蔣萬安今天上午前往成德市場掃街拜票表示，司法是社會信任的最後一道防線，絕不容退讓，也不容一絲一毫懷疑。蔣質疑，今天司法國家機器啟動為特定參選人護航，民眾都看得非常清楚，也侵蝕了國家民主的基石，人人得以鳴鼓而攻之，這是必須要正視的問題，但沈慧虹只想著黨派利益，沒有公民利益的價值與堅持，新竹市民更關心的是花了12億元蓋的棒球場竟讓球員受傷，至今沒有辦法使用，不管是貪汙還是錯誤的政策，都無法原諒。

媒體也關心蔣萬安昨天質詢行政院長蘇貞昌，自認表現如何。蔣萬安表示，他一直以來都就事論事，每次都提出民眾關心的議題，昨天提出少子化問題持續惡化、廢棄物修法相關問題，以及高端採購過程民眾與專家學者的各項疑慮，政府如何對外說明清楚都是民眾所關心，希望政府能夠好好回應民意。

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