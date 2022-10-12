前花中學生請求撤銷警告敗訴 不服東華大學收停車費興訟仍吞敗

曾就度花蓮高中的陳旻傑，因無故缺席朝會3次被記3支警告，提告請求撤銷一度獲勝訴，後遭北高行改判敗訴確定；陳後來就讀東華大學，又因為不滿被收停車費，再度提告仍遭北高行判決敗訴確定。（資料照）

2022/10/12 10:22

〔記者溫于德／台北報導〕3年前還是國立花蓮高中學生的陳旻傑，無故缺席3次朝會被校方記3支警告，陳男提告請求撤銷，遭台北高等行政判決敗訴確定，後來陳男就讀東華大學又不服被收取每年400元的停車費，另案再度提告，北高行近日仍判陳男敗訴確定。

陳男是在2020、2021年向東華辦理車輛識別證，以進入校園停車，並於每年繳交400元清潔費、總計800元，但陳男認為東華未經主管機關「核備」，便違法設立停車場同時收費，提告要求返還。

東華解釋，陳男是主動繳費並申請車輛識別證，代表陳男事先已知情每年會被收取400元清潔費，仍願意提出申請，且國立大學享有大學自治權利，因此，訂定收費辦法並不違法。

一審花蓮地院指出，大學生進入校園時，駕駛汽車是否要收費屬於大學自治範圍，並考量校園清潔確實需要經費維護，東華因而制定收費辦法收費並納入校務基金，沒有問題，判陳男敗訴。

陳男不服上訴，二審北高行認為，東華是為了校區安寧、交通安全及秩序，發給不同識別證管制車輛進入校園，並依種類不同的識別證，採取不同收費標準的清潔費，以落實使用者付費。

北高行進一步指出，東華的收費辦法，提供師生優先進入校園的權利，費用也給予師生優惠，符合管理成本考量，並具有管理車輛進出的合理性，相關規定也已送行政會議審議通過，同時公告在網站上。

北高行最後說明，東華之所以會訂定相關辦法，除了是要管理汽機車進入東華外，也為了維護校園環境整潔，所以才會收費，而這筆費用屬於使用校園設施的規費，與停車場業者收費營利並不同，故東華收停車費沒有問題，判陳男敗訴。

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