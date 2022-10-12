政院小編輕生 蘇揆不捨指示協助家屬處理後事

行政院「王牌小編」周男曾在上屆新北市長選舉期間以撩妹金句結合蘇貞昌台北縣長任內政績的「政績告白語錄」引發選戰話題，（記者李欣芳翻攝自蘇貞昌臉書）

2022/10/12 09:50

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院周姓員工昨天被發現陳屍新北市五股區淡水河岸，檢警相驗後排除外力介入，年僅29歲的周男曾是蘇貞昌團隊核心幕僚，曾在上屆新北市長選舉期間以撩妹金句結合蘇貞昌台北縣長任內政績的「政績告白語錄」引發選戰話題，被外界稱為行政院「王牌小編」。

行政院發言人羅秉成表示，周姓員工日前因私人因素輕生，昨日稍早業經警方報請檢察官相驗確認後已由家屬領回。珍貴的生命驟然消逝，令人深感遺憾與不捨，蘇院長特別感謝其生前在工作上的努力與付出，並向其家屬深致哀悼之意，也指示政院同仁全力協助家屬處理後事。

周男家住新北市三重區，9日凌晨3時許，親友曾接到周男打電話透露心情不好，但再回撥卻已斷線，驚覺不對勁連忙向警方報案，經調閱監視器後發現，周男身影曾出現在台北橋附近，隨即展開協尋，2天後周男被民眾發現反身趴在淡水河岸旁，但已無生命跡象。

周男在蘇貞昌參選上屆新北市長選舉時就加入輔選團隊，曾以撩妹金句結合蘇貞昌台北縣長任內政績的「政績告白語錄」引發話題，被視為他的代表作。他曾說要讓年輕人知道蘇貞昌團隊做過什麼，不能說教，而是得透過臉書文字「同儕對話」的方式來傳達。在蘇貞昌擔任行政院長後，周男也跟隨擔任網路小編，製作梗圖宣導政策，被外界稱為行政院「王牌小編」。

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