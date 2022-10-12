棄保對誰有利？ 陳時中：擔心棄保的人才會一直講

民進黨台北市長參選人陳時中12日與黨籍市議員參選人一同內湖路口拜票與宣傳18歲公民權。（記者張嘉明攝）

2022/10/12 09:43

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長選戰三強鼎立，是否發生「棄保效應」備受關注，在上週國民黨喊「集中選票」後，民進黨台北市議員梁文傑在節目專訪中分析認為，民進黨台北市長參選人陳時中與蔣萬安的票數非常接近，差距僅3000票，蔣萬安與無黨籍參選人黃珊珊陣營認為民進黨已在操作棄保、藍綠對決；陳時中今天（12日）表示，擔心棄保的人才會一直講，「我們從來沒有討論棄保的議題，我們的選民都很堅定」。

國民黨主席朱立倫與蔣萬安上週六出席台北市議員汪志冰競選連任競選總部成立大會時，都呼籲選民集中選票，不要分散，擔心棄保效應會造成選票流失，提早打預防針。

梁文傑11日接受《新聞不芹菜》專訪，認為蔣萬安跟陳時中票數會非常接近，並複製2018年柯文哲險勝當時國民黨參選人丁守中的情況，僅差距3000票左右，被蔣萬安與黃珊珊陣營批評民進黨已在操作棄保、藍綠對決。

陳時中今天早上到內湖站路口拜票，受訪時強調沒有操作棄保，他說，一直在講棄保的人，就是擔心棄保的人，才會一直講，「我們從來沒有討論棄保的議題，我們的選民都很堅定」。

對於台北市長柯文哲再批民進黨是把吃香喝辣的特權用民主自由的糖衣包裝起來，陳時中說，民進黨同志一直秉持吃苦耐勞的精神在做全體國民的服務。

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