柯稱大巨蛋防火審查被卡 陳時中：北市府、遠雄上月底才提出

民進黨台北市長參選人陳時中今內湖路口拜票與宣傳18歲公民權，並接受媒體訪問。（記者張嘉明攝）

2022/10/12 09:07

〔記者何玉華／台北報導〕2023年台灣燈會將在台北市舉辦，規劃4個展區獨缺區位中間、原規劃要設置副燈的大巨蛋，台北市長柯文哲抱怨內政部卡防火避難審查，導致大巨蛋無法使用；民進黨台北市長參選人陳時中今（12）天對此表示，市政府跟遠雄到上個月底才提出防煙審查，這已經拖延了蠻多時間。

台灣燈會將規劃忠孝東路、四四南村、信義商圈、松菸文創等4大展區，獨缺夾在這些燈區中間的大巨蛋；柯文哲抱怨內政部防火避難審查卡住，大巨蛋「被擋」就「斷掉」，4個展區照樣佈展，只是動線比較不好。

內政部次長花敬群表示，台北市在避難層認定前後反覆，經內政部幾度催促才敢表態；而排煙檢測是遠雄公司遲遲不願依據國家標準提報，柯文哲又包庇，遲至上個月才肯配合。他說，公共安全審查有一定的法令規定和標準，沒有人可以違法，而柯文哲面對大巨蛋議題的荒腔走板，實在對不起台北市民。

陳時中今天早上到內湖站路口拜票，被問到如果年底他當選市長，大巨蛋有無可能提前使用；陳時中表示，大巨蛋整體的計劃會在安全的前提，盡量中央、地方配合讓它盡速；他強調，在安全的前提下開放是所有人民的期望，安全一定要保障。

至於花敬群批評柯文哲的說法，陳時中表示，就他所知，這一次防煙審查拖了一些時間，遠雄跟市政府一直到上月底才提出，這已經延宕了蠻多時間。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法