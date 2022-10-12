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    柯文哲嗆大巨蛋防火審查被卡 消防署嚴正駁斥：勿再推給中央

    消防署深夜嚴正駁斥柯文哲說法，呼籲勿再推給中央，大巨蛋（見圖）煙控性能有條件審核認可，委員會已同意備查。（資料照）

    消防署深夜嚴正駁斥柯文哲說法，呼籲勿再推給中央，大巨蛋（見圖）煙控性能有條件審核認可，委員會已同意備查。（資料照）

    2022/10/12 00:22

    相關新聞連結：
    稱2023台灣燈會「流浪」回台北 柯文哲怨大巨蛋防火審查被卡

    〔中央社〕2023台灣燈會展區無大巨蛋，台北市長柯文哲11日說，「他要擋你有什麼辦法」。對此，消防署深夜嚴正駁斥，呼籲勿再推給中央，大巨蛋煙控性能有條件審核認可，委員會已同意備查。

    台北市觀傳局11日舉行記者會公布2023年台灣燈會主視覺及燈區，原定展區之一的大巨蛋卻因內政部還在審查，尚無使用執照，只好移至松山文創園區（松菸）。柯文哲會後受訪時說，沒料到防火避難性能審查審到現在還沒下來、都1年半了，「他要擋你有什麼辦法」。

    對此，消防署當晚發布新聞稿，針對柯文哲指大巨蛋防火避難審查被卡的說法予以嚴正駁斥。

    消防署說，主因為台北市政府耗費整整1年時間，延遲督促遠雄公司說明煙控模擬試驗所致，經多次催促才提出符合國家標準改善說明，呼籲勿再推給中央。

    直到內政部消防技術審議委員會9月29日召開小組會議審議大巨蛋煙控性能審核認可複審時，消防署說，遠雄才在會中針對煙控性能現場模擬計畫相關試驗條件充分說明，且依國家標準規範（CNS15937）配合修正後，經會議審慎討論決議，同意於限制條件下予以審核認可，10月11日提技術審議委員會同意備查。

    消防署指出，大巨蛋公安不容打折，市民生命無價，委員會一直秉持相同客觀與專業立場，依審議程序進行審查及提供改善意見，北市府與柯文哲應善盡督導責任，共同把關大巨蛋公共安全，勿待發生人命傷亡造成無法彌補的憾事後，再來要求遠雄檢討改善。

    大巨蛋案後續，消防署說，將由台北市消防局依遠雄辦理體育園區消防安全設備圖說變更審查，在現場消防安全設備安裝完成後，會同遠雄實施煙控性能現場試驗並辦理竣工查驗。

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