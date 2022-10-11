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    首頁　>　臺北市

    本土語必修課程上路 教育部媒合平台助學校覓師資

    教育部國教署「本土語文／台灣手語／新住民語教育資料庫」幫助各校媒合師資。（截取自教育部國教署本土語文/臺灣手語/新住民語教育資料庫網站）

    教育部國教署「本土語文／台灣手語／新住民語教育資料庫」幫助各校媒合師資。（截取自教育部國教署本土語文/臺灣手語/新住民語教育資料庫網站）

    2022/10/11 19:41

    〔記者張維真／台北報導〕國家語言發展法上路後，今年8月起，中小學每週安排1堂本土語必修課。教育部統計，截至今年9月，本土語文教學資格者，現職教師計1萬1028人；教學支援工作人員5442人，以及專職族語老師189人，合計1萬6659人，取得認證的教學支援人員是否能夠被媒合到教學現場，是校方在推動本土語課程，以及課程規劃的問題之一，國教署資料庫改版上路，幫助各校媒合師資。

    教育部「本土語文／台灣手語／新住民語教育資料庫」今年5月改版後正式上線，開放高級中等學校本土語文／台灣手語教學人員媒合平台功能。教育部統計，截至今年9月，本土語文教學資格者，現職教師計1萬1028人；教學支援工作人員5442人，以及專職族語老師189人，合計1萬6659人，積極邀請本土語文／台灣手語教學人員註冊使用，以擴大服務範圍及媒合能量。

    國教署說，希望透過平台資訊曝光與媒合功能，落實資源到位。改版新增納入高級中等學校本土語文／台灣手語媒合平台功能，學校可登入網站（https://ipse.ntcu.edu.tw/），於平台介面登錄職缺，各地區、單位可以利用語言別、地區等條件篩選求職之單位查詢師資，提供學校主動洽覓所需師資的管道，利於使用者了解相關師資資訊。

    對於具備相關資格的教學支援工作人員來說，在登入註冊後，也可以直接透過平台查看各校開放的職缺。各本土語文／台灣手語教學人員可上資料庫網站申請個人帳號，以利高級中等學校及教學人員達成雙向媒合目標。

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