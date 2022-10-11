雲、彰、宜選情激烈 警政署指派專責警力馳援治安熱區

刑事局副局長黃家琦前往雲林主持「查賄制暴工作會議」。（記者姚岳宏翻攝）

2022/10/11 18:17

〔記者姚岳宏／台北報導〕近期雲林、彰化、宜蘭等地因隨選舉日期逼近，競爭已逐漸白熱化，警政署長黃明昭已多次親自南下督導查賄制暴工作，為破除地方警局可能的人情壓力，今天更指派刑事警察局副局長黃家琦與黃建榮，分赴3地召開「查賄制暴工作會議」，並率中部打擊犯罪中心與相關外勤大隊長，拜會雲林、彰化及宜蘭地檢署檢察長，會後立即指派3個外勤偵查隊，專責支援這3個選情治安重點地區，目的即是以中央警力來支援地方，以破除地方勢力可能的干擾。

據了解，雲林、彰化與宜蘭等地，因選情激烈，警方已陸續查獲數起賄選案件，未來在刑事局再投入專責警力全力支援後，預料地檢署能更有效的運用警力，以鎖定疑似賄選目標與不法組織，遏止暴力與境外勢力介入，確保選舉的公正與平順。

刑事局表示，中央專責警力除全力支援宜蘭、雲林與彰化地區檢察系統，還規劃支援苗栗、南投等選情熱區，協助偵辦相關敏感賄選與暴力介選案件，不僅有利確保情資來源隱密性，也更能破除地方員警的人情壓力干擾，將有助整體查賄制暴工作的推動。

刑事局呼籲，在選情激烈時，過去常出現幽靈人口或選舉賭盤等種種傳聞，警方也將同步加強偵蒐，以全力維護選舉公正性和民主價值。

刑事局副局長黃家琦率專責偵查隊會晤彰化地檢署檢察長。（記者姚岳宏翻攝）

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