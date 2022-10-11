輕型巡防艦汰換濟陽艦 王定宇：有助挪出兵力至海鋒大隊

民進黨立委王定宇今日表示，新軍艦除了可以提升海上戰力，需要的人員編制較少，可以挪出兵力增加到其他新增重要單位。（資料照）

2022/10/11 18:10

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院外交及國防委員會明日邀請國防部進行專案報告，根據國防部送至立法院的書面報告揭示，海軍將於2025年獲得1艘防空型輕型巡防艦、2026年獲得反潛型艦。民進黨立委王定宇今日表示，這款新軍艦除了可以提升海上戰力，需要的人員編制較少，可以挪出兵力增加到其他新增重要單位，例如提升編制的岸置機動飛彈「海鋒大隊」。

國防部為因應中國解放軍的海上威脅，且考量原代號「震海計畫」的4500噸飛彈巡防艦原型艦籌獲進度落後，因此，明年度起，已將「震海計畫」的245億餘元預算，改執行2艘新一代輕型巡防艦造艦案，且防空、反潛型各1艘，根據國防部今日送至立法院的書面報告揭示，輕型巡防艦的排水量為2000噸、滿載排水量2500噸，且將搭載增程型超音速反艦飛彈，預計防空型原型艦於2025年服役，反潛型則於2026年服役。

王定宇表示，打造這批輕型巡防艦，有幾個必要性，首先，我國排水量約3075噸級的濟陽級（諾克斯級）巡防艦老舊，高壓蒸汽鍋爐老舊危險且航速慢，急需替代新艦，這2000噸級的新一代輕型巡防艦的反艦、反潛、防空能力都較濟陽級提升很多，海上防衛戰力可以提升。

王定宇也說，中共軍艦常態化在台灣周邊海域襲擾，多以1500噸江島級（中共056型護衛艦）及2400噸江衛二型（中共053H3型護衛艦）輕型護衛艦為主要兵力，台灣派遣大型作戰艦執行監控任務，並不划算且平時過度消耗。

王定宇認為，新式巡防艦需要的人員編制較少，可以挪出兵力增加到其他新增重要單位，例如提升編制的岸置機動飛彈「海鋒大隊」。根據公開資訊，1艘濟陽級巡防艦的官兵人數為267人，而1艘新一代輕型巡防艦則僅約85人左右。

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