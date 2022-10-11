被誤會去黃珊珊的場子 王世堅：陳時中有打電話跟我道歉

王世堅說，陳時中昨晚有打電話給他道歉，他和陳時中是好朋友，既然是誤會，也說明了，那就過了。（記者楊心慧攝）

2022/10/11 18:03

〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中昨晚受訪被問到「議員王世堅去無黨籍台北市長參選人黃珊珊的場子，你怎麼看？」他回答，「黨有黨紀」、「交情歸交情」，一切依規定辦理；陳時中競選總部發言人莊瑞雄事後則說是誤會一場，王世堅是出席里長辦的活動，並非去黃珊珊的場子。王世堅今天說，陳時中昨晚約8、9點有打電話跟他道歉，他和陳時中是好朋友，既然是誤會，也說明了，那就過了。

陳時中今天早上到北投自強市場掃街拜票，被問到昨天說「黨有黨紀」，是否認為要祭黨紀處理？陳時中說，如果王世堅參加黃珊珊開的大會，但媒體提問應該精確一點，王世堅是共同參加別人的活動，這毫無問題，而且屬於個人自由，他並不反對。

王世堅下午受訪則說，陳時中是好朋友，也很夠意思，昨晚有打電話跟他道歉，以為是去黃珊珊的場子，但他也解釋自己是參加民進黨籍里長的活動，去之前並不知道有誰會去，和黃珊珊只是巧遇，他一向最遵守黨紀，所有的言行都經得起黨紀檢驗。

媒體問到，陳時中最近對於議題都會改口，王世堅幫忙緩頰，認為陳時中沒有參選過，比較沒有經驗，也沒有惡意，他也認為，陳時中這樣直來直往的性格很好。

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