為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    稱2023台灣燈會「流浪」回台北 柯文哲怨大巨蛋防火審查被卡

    2023台灣燈會在台北！台北市長柯文哲（右三）與交通部觀光局副局長林信任（左二）今天出席「2023台灣燈會在台北」記者會，公布燈區規劃。（記者田裕華攝）

    2023台灣燈會在台北！台北市長柯文哲（右三）與交通部觀光局副局長林信任（左二）今天出席「2023台灣燈會在台北」記者會，公布燈區規劃。（記者田裕華攝）

    2022/10/11 17:59

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕睽違23年，台灣燈會明年將重回台北市舉辦；台北市長柯文哲今天（11日）與交通部觀光局副局長林信任公布燈會主視覺，致詞時表示，台灣燈會終於從外縣市「流浪」回到台北，將規劃忠孝東路、四四南村、信義商圈、松菸文創等4大展區，獨缺夾在這些燈區中間的大巨蛋；他抱怨，因內政部防火避難審查卡住，大巨蛋「被擋」就「斷掉」，4個展區照樣佈展，只是動線比較不好。

    台北市政府下午在市政大樓舉辦「2023台灣燈會在台北」記者會，柯文哲、林信任以顯眼的白色道具手，公布主視覺「溫暖光球」，以台北盆地作為基底設計，分布在盆地中的家家戶戶點起希望的燈火，凝聚成巨大的希望光球，綻放出溫暖和煦的光芒，象徵新年過後的第一次月圓。

    柯文哲致詞表示，台灣燈會將於明年2月5日至19日登場，是國境解封後的第一場大型活動，將規劃4大展區1座主燈與6座副燈，展區面積達到168公頃，展出300件以上作品，而明年台灣燈會最困難的部分，還有「缺電」問題，市府另外多花了8千萬元拉線解決。

    柯文哲說，台灣燈會終於從外縣市「流浪」回到台北，但剛開始曾為了「燈不知道擺在哪裡」煩惱，後來決定用「城市型展覽」，將作品散佈在忠孝東路、四四南村、信義商圈、松菸文創等地，帶動東區商圈疫情後的復甦。

    柯還說，整個台灣觀光產業包括旅遊、飯店，對台灣燈會都相當期待，辦得好壞會影響後面很多活動，他也提到先前在士林夜市舉辦的「白晝之夜，儘管有人批評動線設計不佳等，不過人潮一個晚上來了46萬人，讓士林商圈高興死了，攤商備料備到手軟，許多攤商都很期待繼續有大型活動。

    媒體問台灣燈會範圍沒有大巨蛋，是否使用執照問題而作罷？柯文哲表示，明年燈會目標是為振興東區商業活動，當時想說東區連到信義商圈，本來設計上是從國父紀念館跟大巨蛋中間、忠孝東路下面有80公尺寬的通道，不過大巨蛋既然被擋住就斷掉了，4個展區照樣布展，只是動線會比較不好。

    媒體追問沒有大巨蛋燈會是否不完美？柯文哲開砲，批評內政部審一個防火避難性能審查，從去年4月到現在還沒下來，已經一年半了，這也沒辦法，這樣好像在講人家壞話，但「人家擋你有什麼辦法。」

    柯文哲致詞提到燈會流浪20多年回到北市，媒體問是否暗指其他城市辦得不好？柯文哲說，台灣22縣市繞一圈也該回到台北市，台北市是原始地，但北市的確跟其他城市辦得不一樣，「因為我們沒有幾公頃的空地那樣辦」，這還滿需要思考怎麼做。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    2024台灣燈會在台南 民眾最擔憂交通「塞好塞滿」
    2022/10/11 15:22

    2024台灣燈會在台南 民眾最擔憂交通「塞好塞滿」
    2024、2025台灣燈會主辦城市出爐 台南、桃園獲選
    2022/10/11 14:09

    2024、2025台灣燈會主辦城市出爐 台南、桃園獲選
    台灣燈會再獲德國紅點設計獎 累積20項國際獎
    2022/09/28 15:49

    台灣燈會再獲德國紅點設計獎 累積20項國際獎
    柯文哲批無人機預算大黑洞 陳其邁以蔡炳坤曾率團考察巧妙回擊
    2022/08/21 16:54

    柯文哲批無人機預算大黑洞 陳其邁以蔡炳坤曾率團考察巧妙回擊
    睽違23年重迎台灣燈會 北市府號召各大樓燈飾響應行銷
    2022/06/26 17:08

    睽違23年重迎台灣燈會 北市府號召各大樓燈飾響應行銷
    2023台灣燈會號召企業參與 柯文哲：沒有賺到錢都是屁話
    2022/06/13 16:04

    2023台灣燈會號召企業參與 柯文哲：沒有賺到錢都是屁話
    臺北市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播