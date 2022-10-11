稱2023台灣燈會「流浪」回台北 柯文哲怨大巨蛋防火審查被卡

2023台灣燈會在台北！台北市長柯文哲（右三）與交通部觀光局副局長林信任（左二）今天出席「2023台灣燈會在台北」記者會，公布燈區規劃。（記者田裕華攝）

2022/10/11 17:59

〔記者蔡亞樺／台北報導〕睽違23年，台灣燈會明年將重回台北市舉辦；台北市長柯文哲今天（11日）與交通部觀光局副局長林信任公布燈會主視覺，致詞時表示，台灣燈會終於從外縣市「流浪」回到台北，將規劃忠孝東路、四四南村、信義商圈、松菸文創等4大展區，獨缺夾在這些燈區中間的大巨蛋；他抱怨，因內政部防火避難審查卡住，大巨蛋「被擋」就「斷掉」，4個展區照樣佈展，只是動線比較不好。

台北市政府下午在市政大樓舉辦「2023台灣燈會在台北」記者會，柯文哲、林信任以顯眼的白色道具手，公布主視覺「溫暖光球」，以台北盆地作為基底設計，分布在盆地中的家家戶戶點起希望的燈火，凝聚成巨大的希望光球，綻放出溫暖和煦的光芒，象徵新年過後的第一次月圓。

柯文哲致詞表示，台灣燈會將於明年2月5日至19日登場，是國境解封後的第一場大型活動，將規劃4大展區1座主燈與6座副燈，展區面積達到168公頃，展出300件以上作品，而明年台灣燈會最困難的部分，還有「缺電」問題，市府另外多花了8千萬元拉線解決。

柯文哲說，台灣燈會終於從外縣市「流浪」回到台北，但剛開始曾為了「燈不知道擺在哪裡」煩惱，後來決定用「城市型展覽」，將作品散佈在忠孝東路、四四南村、信義商圈、松菸文創等地，帶動東區商圈疫情後的復甦。

柯還說，整個台灣觀光產業包括旅遊、飯店，對台灣燈會都相當期待，辦得好壞會影響後面很多活動，他也提到先前在士林夜市舉辦的「白晝之夜，儘管有人批評動線設計不佳等，不過人潮一個晚上來了46萬人，讓士林商圈高興死了，攤商備料備到手軟，許多攤商都很期待繼續有大型活動。

媒體問台灣燈會範圍沒有大巨蛋，是否使用執照問題而作罷？柯文哲表示，明年燈會目標是為振興東區商業活動，當時想說東區連到信義商圈，本來設計上是從國父紀念館跟大巨蛋中間、忠孝東路下面有80公尺寬的通道，不過大巨蛋既然被擋住就斷掉了，4個展區照樣布展，只是動線會比較不好。

媒體追問沒有大巨蛋燈會是否不完美？柯文哲開砲，批評內政部審一個防火避難性能審查，從去年4月到現在還沒下來，已經一年半了，這也沒辦法，這樣好像在講人家壞話，但「人家擋你有什麼辦法。」

柯文哲致詞提到燈會流浪20多年回到北市，媒體問是否暗指其他城市辦得不好？柯文哲說，台灣22縣市繞一圈也該回到台北市，台北市是原始地，但北市的確跟其他城市辦得不一樣，「因為我們沒有幾公頃的空地那樣辦」，這還滿需要思考怎麼做。

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