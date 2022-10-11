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    首頁　>　臺北市

    竹聯幫分子郵寄毒包裹來台 刑事局查獲大麻膏市價逾2千萬

    警方搜出藏在精油罐內的大麻膏毒品。（記者姚岳宏翻攝）

    警方搜出藏在精油罐內的大麻膏毒品。（記者姚岳宏翻攝）

    2022/10/11 17:09

    〔記者姚岳宏／台北報導〕又發生利用國際航空郵包走私大麻毒品，有販毒集團網購國外高純度的大麻膏毒品，裝在精油罐內，從美國寄來台灣，再分裝在精油及電子菸油等販售，刑事警察局今宣布，循線逮捕有竹聯幫背景的27歲施男，搜出超過4公斤的大麻膏，初估市值超過新台幣2千萬元，正擴大追查販售管道及共犯。

    警方調查，施男3月底從美國網購裝有高濃度大麻膏的身體精油10瓶，由於密封加上摻有其他香料，躲過海關查緝，刑事局偵三大隊接獲情資，這批毒品4月初會先由該集團的吳姓女子收貨，再將包裹拿到文山區某地點交貨。

    警方徹夜埋伏，等到施嫌等4人前來取貨時逮人，施男一度企圖將毒包裹包裝燒毀滅證，並辯稱僅因收受10多萬元代價，出面幫朋友領貨，拒絕透露朋友身分，由於施男矢口否認犯行，遭法院裁定收押，警方正溯源追查幕後共犯及金主。

    無獨有偶，偵三大隊在差不多時間偵辦另起毒品溯源案件也發現，另組販毒集團也是利用類似方式走私毒品，警方監控有四海幫背景的29歲謝男、蔡男和楊男，疑從事販賣大麻毒品，警方6、7月發動兩波拘搜行動，先在謝姓主嫌中山區套房住處，查扣大麻電子菸彈96支、大麻1包、大麻煙油1瓶、大麻捲煙3支、現金41萬6千元。

    後又在蔡男新北市五股住處查獲制式PYTHON 357銀色轉輪手槍1把、子彈29顆、大麻花35公克、重達0.8公斤的大麻磚3塊，隨後又逮共犯洪男、陳男，以及下游買家周男和黃男，警詢後將7嫌依毒品危害防制條例送北檢偵辦，分別以5萬至8萬元交保。

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    警方另查出分裝在電子菸彈的大麻精油。（記者姚岳宏翻攝）

    警方另查出分裝在電子菸彈的大麻精油。（記者姚岳宏翻攝）

    警方搜出藏在精油罐內的大麻膏毒品。（記者姚岳宏翻攝）

    警方搜出藏在精油罐內的大麻膏毒品。（記者姚岳宏翻攝）

    警方搜出藏在精油罐內的大麻膏毒品。（記者姚岳宏翻攝）

    警方搜出藏在精油罐內的大麻膏毒品。（記者姚岳宏翻攝）

    警方查獲制式PYTHON 357銀色轉輪手槍1把、子彈29顆。（記者姚岳宏翻攝）

    警方查獲制式PYTHON 357銀色轉輪手槍1把、子彈29顆。（記者姚岳宏翻攝）

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