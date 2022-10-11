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    日開放自由行不承認高端疫苗 王必勝：持續交換意見

    中央流行情指揮中心指揮官王必勝。（指揮中心提供）

    中央流行情指揮中心指揮官王必勝。（指揮中心提供）

    2022/10/11 16:46

    〔記者邱芷柔／台北報導〕日本今（11日）起開放外國觀光客自由行，旅客打滿3劑日方認可的疫苗入境時可免持出國前72小時內PCR陰性證明，日本厚生勞動省日前更新認可疫苗清單，不過台灣國產的高端疫苗未入列，對此中央流行情指揮中心指揮官王必勝今表示，外交部積極用各方管道交涉中，指揮心也持續提供日方所需資料頻繁意見交換，盼日方能進一步處理這個問題。

    王必勝表示，持續都有和日方接洽，外交部很積極的用各種管道交涉，駐日代表處及民間台日交流協會，也都有傳達相關訊息。台灣也持續提供日本駐台代表處相關所需資料，並頻繁意見交換，希望日方能夠再進一步處理這個問題，也期待日方的相關回應。

    國內疫苗人口涵蓋率方面，指揮中心發言人莊人祥說明，昨天6個月到4歲幼兒接種莫德納及輝瑞共有1319人次，該年齡層目前第一劑涵蓋率是40.8%、第二劑是11.9%。目前整體COVID-19疫苗接種人口涵蓋率，第一劑93.7%、第二劑88%、追加劑73.5%、第二次追加劑11.9%，其中65歲以上第二次追加劑接種率是40.2%。

    今天正式開放18歲到49歲族群接種莫德納次世代雙價疫苗當作追加劑，目前莫德納次世代雙價疫苗累計接種44萬9千多人，存量尚約有255萬劑。王必勝表示，要再觀察2、3天，視施打情形再來決定是否加購。

    至於是否評估開放其他疫苗作為追加劑？莊人祥說，目前在彙整各國相關建議，彙整後今天會把資料交給ACIP（衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組）委員做書面審查，有結果後會對再對外說明。

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