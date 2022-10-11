許淑華陣營公開徵求蔡培慧車號 民進黨：製造疑似威嚇寒蟬效應

許淑華競總副主委林昆熠在LINE群組公開徵求對手蔡培慧的座車車型及車號，被蔡的競選團隊今報警提告涉及恐嚇、違反個資法。（民進黨提供）

2022/10/11 17:00

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨南投縣長參選人許淑華競總副主委林昆熠，在LINE群組公開徵求對手民進黨參選人蔡培慧的座車車型及車號，蔡的競選團隊今報警控涉及恐嚇、違反個資法。民進黨透過新聞稿質問，日前才公開呼籲「還給人民一場乾淨選舉」的許淑華，請說清楚是否知情？國民黨主席朱立倫是否認同這種選舉中疑似威嚇的行為？

民進黨發言人謝子涵指出，林昆熠過去曾被媒體披露涉及暴力事件，現在公然在300多人的地方群組徵求對手的座車車號，要大家把蔡培慧去草屯保安宮的座車跟車牌號碼po上來，事後還瞎扯是要安排貴賓車位。

謝子涵批評，許淑華團隊成員如此明目張膽地做出侵犯個人隱私的行為，更加讓人懷疑是否想藉由掌握蔡培慧的行蹤，後續對其支持者施壓，進而在地方產生寒蟬效應，讓支持蔡培慧的聲音全面消失。

謝子涵痛斥，如此行徑無疑是大開民主倒車，這樣的選舉難道就是許淑華口中乾淨的選舉嗎？請許淑華勿放任競選幹部做出敗壞選風的不當行為，南投需要的是一個正直、有誠信的縣長，呼籲許淑華儘速出面說明，不要再用「造謠」、「抹黑」等政治語言含糊帶過，讓南投鄉親繼續生活在這種威脅恐嚇之下。

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