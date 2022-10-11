角頭趁遶境開槍殺人還沒入獄 又涉勒索建商棄保潛逃

萬華區角頭陳竑諺4年前利用艋舺青山宮遶境、炮聲大作機會開槍尋仇，造成1死1傷，陳被判10年定讞，陳卻在該案上訴期間另涉他案並棄保潛逃，北院已裁定沒入5萬元交保金，也將對陳發布通緝。（資料照）

2022/10/11 17:06

〔記者溫于德／台北報導〕台北市萬華區角頭陳竑諺4年前利用艋舺青山宮遶境、炮聲大作機會開槍尋仇，槍擊魏男致死，流彈也打傷一名路人膝蓋，最高法院維持歷審見解，依傷害致死等罪判陳10年徒刑定讞，然而，前案審理期間，陳又涉嫌到建築工地勒索，檢方依恐嚇取財未遂等罪將他起訴後，台北地院諭知5萬元交保，但陳疑似因為不想入獄而拒絕到庭，法官上月19日已裁定沒入交保金，也將對陳發布通緝。

陳男是在2018年犯下槍擊案，當年11月27日，艋舺青山宮進行3天遶境活動，炮聲不絕於耳，不料同月30日凌晨2時卻傳出槍響，陳竑諺因林姓友人與趙男不睦，事發當天凌晨趁遶境機會，帶著改造的土耳其ZORAKI手槍，陪林男與趙男談判，雙方一言不合打群架，對方揮刀割傷林男右肩，陳男頭部也被砍傷流血。

混亂中，陳男掏槍先朝地面擊發一槍，流彈射穿楊姓民眾右膝，陳男逃離現場，趙的友人魏男緊追不捨，追至廣州街巷內趕上，雙方奪槍、激烈拉扯，陳開一槍擊中魏的前右大腿，魏大量失血，送醫急救20天後不治。

陳男後來一度被檢方聲押禁見，但法官以超過檢警共用24小時偵辦時限為由駁回，陳獲釋後赴醫院療傷，檢方急發拘票至醫院拘提陳，陳卻裝痛哀號，莊姓警員一時疏忽未上戒具，使陳乘隙脫逃，7天後才在板橋的旅館再次落網。

最高法院維持一、二審見解，認定陳在拉扯中開槍後，未追殺魏男，無殺人犯意，以傷害致死論罪，考量死者妻與楊姓傷者都不願原諒，且陳犯後逃亡規避刑責，量處10年徒刑定讞。

但去年12月間逢槍擊案上訴至最高法院期間，陳涉嫌3度到建築工地勒索，還把疑似爆裂物的物品放在挖土機上，並嗆聲「動了會爆炸，我不負責」。陳事後被聲押禁見獲准，檢方並於今年4月被依恐嚇取財未遂等罪將他起訴，北院裁定5萬元交保，陳卻疑似因為不想入獄而拒絕到庭，法官指出，陳經屢次合法傳喚卻無正當理由拒絕到庭，且拘提無著，裁定沒入交保金，也將對陳發布通緝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法