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    估COVID-19連十大死因都擠不進 專家：染疫多數非主要死因

    陽明交通大學醫務管理研究所兼任副教授洪子仁認為，染疫死亡多數有其他共病，新冠確診並非主要死因。（資料照）

    陽明交通大學醫務管理研究所兼任副教授洪子仁認為，染疫死亡多數有其他共病，新冠確診並非主要死因。（資料照）

    2022/10/11 16:17

    〔記者林惠琴／台北報導〕針對國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）發展，台大公衛學院教授詹長權表示，今年是台灣新冠肺炎的災難年，預期可能成為國人第五大死因，不過，陽明交通大學醫務管理研究所兼任副教授洪子仁持不同看法，認為新冠死亡超過萬例，但多數有其他共病，染疫並非主要死因，推估連十大死因都擠不進去。

    洪子仁表示，死因有分為主要死因與次要死因，十大死因計算方式以主要死因判定，換句話說，當死亡診斷有A、B、C等疾病時，會以A作為計算基礎。

    洪子仁指出，檢視目前染疫死亡個案，只有少部分30、40歲等年輕個案，可能無慢性病史，確診後因為病程變化死亡，就是屬於新冠病毒直接致死，會將新冠確診列入主要死因，但多數則是有共病史，本來就有像是癌症、中風等心血管疾病，感染可能加速病況惡化，卻並非主要死因。

    因此，洪子仁認為，新冠確診會成為國人第五大死因的說法，恐怕是高估，自己推估染疫列為主要直接死因，可能連5000人都不到，應該連十大死因都擠不進去。

    另外，有些人士一直以近期台灣確診情形高於其他國家做文章，洪子仁也直言，不能拿過去一週確診率高，就說台灣很高，單純用某一段時間的數據去推疫情全貌，這種比較實在不公平。

    洪子仁提到，因為台灣疫情發展較晚，現在正處高原期，國外則處於低原期，拿高原期與低原期比較，並不符合科學實事求是的精神，若是要這樣，怎麼不在6、7月日韓疫情處於高點，而台灣處於低點時進行比較？

    洪子仁也補充，即使以今年Omicron大流行作為時間切點來看，台灣全人口致死率約萬分之4上下，雖然高於日本的萬分之2，但與紐西蘭、韓國等地差不多，也低於英國的萬分之8。

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