蔣孝嚴未幫蔣萬安站台 柯文哲：他身上太多炸彈 太靠近有危險

台北市長柯文哲出席「2023台灣燈會在台北」記者會，會後接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

2022/10/11 16:27

〔記者蔡亞樺／台北報導〕親民黨主席宋楚瑜至今未幫無黨籍台北市長參選人黃珊珊站台，黃珊珊今被媒體問起此事動怒，反問為何不討論國民黨參選人蔣萬安之父蔣孝嚴至今未幫蔣萬安站台。台北市長柯文哲今下午受訪時說，蔣孝嚴一定是身上掛太多炸彈，萬一太靠近引起爆發、太危險。

柯文哲下午出席「2023台灣燈會在台北」記者會，並接受媒體訪問。媒體問起黃珊珊提到蔣孝嚴沒跟兒子蔣萬安同台輔選，柯文哲立即附和說，「對哦、蔣孝嚴從來沒看到，你不講我還沒想到，兒子選舉老爸從來沒出現，這很奇怪，可能他爸爸太多炸彈，大家心理有數」。

柯文哲更酸說，每次說民進黨治國不怎麼樣，選舉還是一流，所以一定是這個章孝嚴、蔣孝嚴身上掛太多炸彈，萬一太靠近引起爆發太危險。媒體追問黃珊珊提到蔣孝嚴這步是不是走險棋、會被攻擊成為媒體人周玉蔻第二？柯說，不會啦，周玉蔻都是用謾罵的，不太一樣。

總統府昨舉辦雙十國慶大會，柯文哲與宋楚瑜比鄰而坐，媒體好奇2人是否有聊到黃珊珊的選情？柯文哲表示，典禮進行他們不能講太多，他只是跟宋楚瑜說找時間好好談一談，要跟秘書約、不急。

對於國民黨主席朱立倫、蔣萬安昨向支持者喊話集中選票，柯文哲受訪時被問無黨籍台北市長參選人黃珊珊是否比預期外的強，所以朱、蔣2人才會這樣說，柯文哲大酸說，蔣萬安除了這招也沒有其他招數，一定不敢談政見、辯論，看他在立法院就知道。

柯文哲還說，不過蔣萬安勤跑基層跟婆婆媽媽握手，其實理論上民主政治應該是大家證明誰有能力治理那城市，但現在看來是誰比較可愛。

蔣萬安、朱立倫昨天先後出席黨籍北市士林北投區議員汪志冰競選連任總部成立大會，不約而同訴求「集中選票」，不要分散，朱立倫說「蔣萬安當選，就是我們大家當選」。

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