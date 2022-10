美眾院軍事、情報委員會4議員訪台 外交部：區域緊張之際展現對台支持

美國聯邦眾議員莫頓(Seth Moulton,左二)、沃茲(Michael Waltz,右二)及凱希力(Kai Kahele,右一 )今天抵台訪問,外交部北美司長徐佑典代表迎接(左一)。(外交部提供)

2022/10/11 16:27

〔記者呂伊萱/台北報導〕外交部今天表示,美國眾議員溫斯卓普(Brad Wenstrup)、莫頓(Seth Moulton)、沃茲(Michael Waltz)及凱希力(Kai Kahele)今起訪台。4位眾議員分為2團到訪,來自「軍事」、「情報」等關鍵委員會。外交部並說,10月已有3個美國國會團來訪,在中國持續升高區域緊張情勢之際,美國國會密集籌組訪團來台,再次充分展現美國國會對台灣不分黨派的強力支持。

聯邦眾議院情報委員會「國防情報暨戰士支援小組」共和黨首席議員溫斯卓普及民主黨籍聯邦眾議員莫頓於10月11日至13日分別率團來訪;訪團成員另包括聯邦眾議院軍事委員會戰備小組共和黨首席議員沃茲及凱希力,兩團共由4位聯邦眾議員組成。外交部北美司長徐佑典今接機歡迎,外交部對眾議員到訪表達誠摯歡迎。

外交部說明,兩個訪問團成員橫跨美國民主、共和兩黨的聯邦眾議員,並分別來自「軍事」、「情報」等關鍵委員會。在台期間眾議員訪問團將共同晉見總統蔡英文、拜會國安會秘書長顧立雄,並接受外交部長吳釗燮款宴,就台美關係、區域安全與經貿等議題深入交換意見。

外交部指出,來訪的4位聯邦眾議員都是台灣重要友人,舉凡在籲請拜登政府將台灣納入首波疫苗捐贈名單、支持台灣參與世衛(WHO)、台美洽簽自由貿易協定、以及台灣加入「印太經濟架構」(IPEF)等重要議題上,均堅定為台灣發聲。其中溫斯卓普曾共同提出《提升台美戰力互通性法案》(To express the sense of Congress on interoperability with Taiwan)、莫頓眾議員則曾共同提出《台灣民主防衛租借法案》(Taiwan Democracy Defense Lend-Lease Act),充分顯示對台灣安全的關心與支持。

外交部並說,今年10月已有3個美國國會議員團來訪。在中國持續升高區域緊張情勢之際,美國國會密集籌組訪團來台,再次充分展現美國國會對台灣不分黨派的強力支持。相信此行將能讓4位議員進一步瞭解我國現況,以利未來在美國國會持續支持深化台美在各領域的友好合作關係。

外交部北美司長徐佑典赴桃園機場迎接美國聯邦眾議員溫斯卓普(Brad Wenstrup)。(外交部提供)

