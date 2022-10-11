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    台灣超額死亡全球第三低 王必勝：防疫策略不會走回老路

    台灣超額死亡率是全球第三低。（中央流行疫情指揮中心提供）

    台灣超額死亡率是全球第三低。（中央流行疫情指揮中心提供）

    2022/10/11 15:50

    〔記者邱芷柔／台北報導〕台灣仍處於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情高原期，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今（11）日表示，台灣COVID-19致死率是OECD國家第六低、若以每百萬人口死亡數來看是第四低，超額死亡更是全球第三低，顯示防疫成效，王必勝強調，台灣不會走回老路，不會禁止內用、不會停班停課、不會管制人流，會在疫情可控下穩健開放，恢復正常生活以促進經濟發展。

    公衛專家詹長權在臉書上批評，台灣現有的防疫指揮系統和執行中的防疫措施，無法將疫情壓制在「低感染數和低死亡數」的可控制狀況下的與病毒共存的目標」，並質疑「台灣新冠防疫的新方向在哪裡？」

    對此，王必勝說，與世界評比上，經濟合作與發展組織（OECD）重點國家中，我國COVID-19的致死率是0.17%，是OECD國家中第六低。若看每百萬人口死亡數，台灣是OECD國家中第四低。即使在Omicron大流行階段、目前處於確診數高原期，我國的重症率仍持平，並沒有升高，而每週的致死率則是持續在下降。

    王必勝也提到，國內因COVID-19死亡的個案當中，有90%以上都有共病，因此沒辦法斷定是否單純因COVID-19死亡，而經濟學人以「超額死亡」做為判斷，疫情期間總死亡人數減去非疫情期間預期總死亡人數，數字愈高，表示疫情造成的死亡情況愈嚴重，而台灣的超額死亡率是全世界第三低，反映出並沒有因為醫療排擠等相關因素造成多餘的死亡。他強調，這些都是真實的成績，也是全民的成績。

    對於詹長權指指揮中心防疫措施沒有做到「低確診數下與病毒共存」，王必勝也回應，不知道低確診數的與病毒共存是否意思是要向中國一樣「封城」或「清零」，他強調，「很確定的是我們不會走回老路，不會再禁止內用，不會停班停課、管制人流，也不會邊境嚴管，這些都是過去清零時代做的」，今年4月起進入共存的新台灣模式後，目標很明確，就是要在疫情可控下，穩健一步一步開放，目的就是要回復正常生活、促進經濟發展。

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    重點國家COVID-19死亡率比較。（中央流行疫情指揮中心提供）

    重點國家COVID-19死亡率比較。（中央流行疫情指揮中心提供）

    重點國家COVID-19致死率比較。（中央流行疫情指揮中心提供）

    重點國家COVID-19致死率比較。（中央流行疫情指揮中心提供）

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