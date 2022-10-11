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    首頁　>　臺北市

    蔡總統強調打假訊息 柯文哲：假訊息誰做最多大家心裡有數

    台北市長柯文哲今下午出席2023台灣燈會記者會受訪時被問此事時說，中共對台灣是一定會假訊息攻擊，但柯諷刺說，目前在台灣假訊息做最多的是誰，大家心理有數，「我發現你們攻擊自己國內的政敵也沒有比較少」。（記者田裕華攝）

    台北市長柯文哲今下午出席2023台灣燈會記者會受訪時被問此事時說，中共對台灣是一定會假訊息攻擊，但柯諷刺說，目前在台灣假訊息做最多的是誰，大家心理有數，「我發現你們攻擊自己國內的政敵也沒有比較少」。（記者田裕華攝）

    2022/10/11 15:44

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕蔡英文總統昨發表國慶談話時，強調4大堅持、4大韌性，其中4大韌性包含強化資訊透明及錯假訊息辨識等。台北市長柯文哲今下午出席2023台灣燈會記者會受訪時被問此事時說，中共對台灣是一定會假訊息攻擊，但他也說，目前在台灣假訊息做最多的是誰，大家心理有數，「我發現你們攻擊自己國內的政敵也沒有比較少」。不過，柯文哲依然只是隨口指控，沒有提出任何可信的證據。

    柯文哲贊同蔡總統所提4大韌性，他表示，因為地球暖化後引起極端氣候，1980年後統計全世界天災明顯上升，無法去應付地球不發生天災，所以才有韌性城市，這是新的概念，面對韌性城市，是用這概念延伸做韌性國家，台灣不可能沒有挑戰，面對挑戰後如何能夠安然度過，概念沒錯。

    媒體問起，蔡英文在國慶演說也提到要解決兩岸問題，柯文哲說，昨天他也去參加國慶典禮，蔡總統說要在理性、平等、相互尊重的條件下，與北京當局要尋求和平解決台海爭議方法，他在想「奇怪、這不是平常在做的事嗎？」、「可是我做就變成檳榔、芭樂，他們做的都可以，我們做的都不行，所以綠能你不能。」

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