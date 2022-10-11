陳時中批把民主當吃香喝辣籌碼 柯文哲：每天都在口水戰

民進黨台北市長參選人陳時中今上午反嗆，柯文哲把民主意識當作吃香喝辣的籌碼。對此，柯文哲（見圖）今下午受訪酸說，每天都在口水戰，他們就把吃香喝辣的特權用民主自由的糖衣包裝起來，「拜託你們在幹什麼我們又不是不曉得。」（記者田裕華攝）

2022/10/11 15:29

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲昨批評陳時中及民進黨抗中保台都是「喊假的」，實際是「抗中保權力」，目的是為保住他們吃香喝辣權力，全無抗中保台的準備，民進黨台北市長參選人陳時中今上午反嗆，柯文哲把民主意識當作吃香喝辣的籌碼。對此，柯文哲今下午受訪時說，每天都在口水戰，他們就把吃香喝辣的特權用民主自由的糖衣包裝起來，「拜託你們在幹什麼我們又不是不曉得。」

柯文哲下午出席「2023台灣燈會在台北」記者會，接受媒體訪問作出上述回應。媒體問起無黨籍台北市長參選人黃珊珊與民進黨北市議員王世堅昨同框，陳時中昨表示有黨紀、今則說是兩人的自由，柯文哲對此則表示，人活在世界上不是只有同黨，還有同事、同鄉、同學甚至同教堂，不用把政治弄得那麼肅殺。

柯文哲更酸說，陳時中變來變去，還是符合他人設，他從選舉開始每天都變來變去，搞不清楚什麼才是真的陳時中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法