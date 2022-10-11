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    谷阿莫影片影射黑道爭奪經營權 被告求償200萬免賠

    網紅谷阿莫製作影片影射黑道爭奪經營權被告求償200萬，高等法院認定符合事實，或是可受公評之事，判決免賠，也不必移除影片。（資料照）

    網紅谷阿莫製作影片影射黑道爭奪經營權被告求償200萬，高等法院認定符合事實，或是可受公評之事，判決免賠，也不必移除影片。（資料照）

    2022/10/11 15:55

    〔記者楊國文／台北報導〕網紅谷阿莫被控去年製作影片，影射石姓男子夥同數十黑衣人毆打呂姓合夥人，爭奪健身房經營權，石男認為不實，侵害其名譽，提告向谷阿莫、呂男求償200萬元，並要求移除影片，一審判石男敗訴；高等法院審理認為，影片是就事實、或可受公評之事表達主觀意見，並非不法侵權行為，仍判石敗訴，谷阿莫和呂男免賠，也不必移除影片。還可上訴。

    石男提告主張，他於2014年出資30萬元與呂男及其他人合夥經營健身房，呂有帳目不清疑義，卻在去年7月22日透過谷阿莫製作名為「一個經驗：關於被黑道玩弄的故事」的不實影片，影射他只出資10萬元，卻眼紅呂開名車、把妹，而與其他合夥人聯手設計搶奪呂的健身房股份，夥同數十名黑衣人毆打呂成重傷，事後將呂個人存款提領一空。

    石也指出，影片在youtube主頻道「谷阿莫」網路平台上持續播放至今，導致他遭人誤解，侵害他的名譽，因此要求呂及谷阿莫連帶賠償精神慰撫金200萬元，及錄製影片刊載此判決原文，及應移除影片。

    台北地院審理認為該影片內容關於石男的部份與主要事實相符，且意見陳述部份並未貶損石的名譽，無法認定有違法性，因此無侵權行為損害賠償責任，判石敗訴。石不服，上訴高等法院。

    高院審理認為，影片提及石在合夥事業初創時出資10萬元，與石主張30萬元不同部份，依證人證詞並比對合夥契約書簽訂的時期，無法認定谷阿莫和呂有刻意扭曲或虛構石的出資額。

    高院指出，影片提及呂被黑道毆打、逼簽讓渡書及本票部分，因呂確因經營爭執遭到毆打，涉案人已被判決刑事有罪確定，並非憑空杜撰，不具備侵權行為的不法性，此外，影片其他以「宋哥」為主體的言論與石男無關，未貶損石社會上評價。

    高院認定，谷阿莫和呂在影片的言論，或出於事實、或有相當理由確信為真，或就可受公評之事表達主觀意見，不屬於不法侵權行為，石認為構成侵權行為而求償200萬元，並要求移除影片，均無理由，因此判決石敗訴。

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