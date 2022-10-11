為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    火力更勝沱江艦 國軍：新型巡防艦將配置「增程超音速反艦飛彈」

    中科院曾於2018年公布排水量1400噸的輕型巡防艦構想。（資料照）

    中科院曾於2018年公布排水量1400噸的輕型巡防艦構想。（資料照）

    2022/10/11 15:09

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部將投入245億餘元建造2艘排水量2000噸的輕型巡防艦，預計防空型原型艦於2025年服役，反潛型則於2026年服役，滿足有效應對中共軍艦的需求。值得注意的是，國防部今日送至立法院的書面報告提到，此艦滿載排水量為2500噸，可於8級風下正常執勤，武器裝備配置中程防空飛彈、增程型超音速反艦飛彈、76砲、方陣快砲、深水炸彈或魚雷等。

    中科院曾於2018年公布排水量1400噸的輕型巡防艦構想，當時設計該艦可掛載「雄風二型」亞音速反艦飛彈，不過當時未獲軍方青睞。但國防部為因應當前敵情威脅，因此將明年度執行「震海計畫」巡防艦的預算，改用於投入「新一代輕型巡防艦」使用，但立法院外交及國防委員會立委關切此案執行情況，明日已排定專案報告要求國防部說明。

    國防部的書面報告已送至立法院，雖這份報告未揭露包括雷達偵蒐、射控、電戰系統等規格，但充分揭露武器裝備，報告提到，這款排水量約2000噸、滿載排水量2500噸的輕型巡防艦，分成防空型與反潛型原型艦，採柴電或燃氣渦輪機混合推進系統，航速最大達30節以上，於8級風下可正常執行任務。武器裝備配置中程防空飛彈、增程型超音速反艦飛彈、76砲、方陣快砲、深水炸彈或魚雷等。

    值得注意的是，國防部將於2023年至2026年運用「海空戰力提升計畫採購特別預算」，籌獲「雄風三型」超音速反艦飛彈增程型，外界原推定，這款飛彈應會裝載於機動飛彈車之中使用，但國防部「新一代輕型巡防艦」的書面報告等於揭露，增程型雄三飛彈將運用於海軍艦艇之上，火力將更勝搭載一般型「雄三飛彈」的沱江級巡邏艦。雖國軍未曾公布這款飛彈的射程，但外傳可達300至400公里。

    國防部表示，防空型原型艦將於明年5月開工、後年第1季安龍、後年第4季下水、2025年第3季交艦。反潛型原型艦則於後年4月開工、後年第4季安龍、2025年第4季下水、2026年第2季交艦。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國防部造輕型巡防艦 防空型、反潛型2025、2026年服役
    2022/10/11 15:02

    國防部造輕型巡防艦 防空型、反潛型2025、2026年服役
    巡防艦噸位改小且1換2 邱國正：老舊軍艦汰換迫切
    2022/10/05 11:27

    巡防艦噸位改小且1換2 邱國正：老舊軍艦汰換迫切
    「富江艦」下水後 國防部：下一艘預計12月底前下水
    2022/10/01 14:31

    「富江艦」下水後 國防部：下一艘預計12月底前下水
    首艘千噸級巡防艦「彰化艦」完成坐墩 台船：確保品質、儘速交艦
    2022/07/23 18:48

    首艘千噸級巡防艦「彰化艦」完成坐墩 台船：確保品質、儘速交艦
    臺北市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播