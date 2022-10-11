火力更勝沱江艦 國軍：新型巡防艦將配置「增程超音速反艦飛彈」

中科院曾於2018年公布排水量1400噸的輕型巡防艦構想。（資料照）

2022/10/11 15:09

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部將投入245億餘元建造2艘排水量2000噸的輕型巡防艦，預計防空型原型艦於2025年服役，反潛型則於2026年服役，滿足有效應對中共軍艦的需求。值得注意的是，國防部今日送至立法院的書面報告提到，此艦滿載排水量為2500噸，可於8級風下正常執勤，武器裝備配置中程防空飛彈、增程型超音速反艦飛彈、76砲、方陣快砲、深水炸彈或魚雷等。

中科院曾於2018年公布排水量1400噸的輕型巡防艦構想，當時設計該艦可掛載「雄風二型」亞音速反艦飛彈，不過當時未獲軍方青睞。但國防部為因應當前敵情威脅，因此將明年度執行「震海計畫」巡防艦的預算，改用於投入「新一代輕型巡防艦」使用，但立法院外交及國防委員會立委關切此案執行情況，明日已排定專案報告要求國防部說明。

國防部的書面報告已送至立法院，雖這份報告未揭露包括雷達偵蒐、射控、電戰系統等規格，但充分揭露武器裝備，報告提到，這款排水量約2000噸、滿載排水量2500噸的輕型巡防艦，分成防空型與反潛型原型艦，採柴電或燃氣渦輪機混合推進系統，航速最大達30節以上，於8級風下可正常執行任務。武器裝備配置中程防空飛彈、增程型超音速反艦飛彈、76砲、方陣快砲、深水炸彈或魚雷等。

值得注意的是，國防部將於2023年至2026年運用「海空戰力提升計畫採購特別預算」，籌獲「雄風三型」超音速反艦飛彈增程型，外界原推定，這款飛彈應會裝載於機動飛彈車之中使用，但國防部「新一代輕型巡防艦」的書面報告等於揭露，增程型雄三飛彈將運用於海軍艦艇之上，火力將更勝搭載一般型「雄三飛彈」的沱江級巡邏艦。雖國軍未曾公布這款飛彈的射程，但外傳可達300至400公里。

國防部表示，防空型原型艦將於明年5月開工、後年第1季安龍、後年第4季下水、2025年第3季交艦。反潛型原型艦則於後年4月開工、後年第4季安龍、2025年第4季下水、2026年第2季交艦。

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