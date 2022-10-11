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    染疫中重症+74也下降 30多歲男曾罹癌 確診到死亡3天

    本土武漢肺炎今日新增中重症降至百例以下，新增74例，包含39例中症、35例重症。（指揮中心提供）

    本土武漢肺炎今日新增中重症降至百例以下，新增74例，包含39例中症、35例重症。（指揮中心提供）

    2022/10/11 14:59

    〔記者林惠琴／台北報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）今日新增中重症降至百例以下，新增74例，包含39例中症、35例重症，在36例死亡個案中，最年輕30多歲男性有癌症病史，從確診到死亡僅3天。

    中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日最年輕的死亡個案為30多歲男性，有癌症等病史，曾接種兩劑疫苗，9月30日使用家用快篩陽性，經醫師視訊看診確診通報，並因癌症共病問題住院，住院後發現心臟衰竭，懷疑是心肌梗塞，經救治仍不幸於10月2日死亡；死因為心臟衰竭疑似心肌梗塞、新冠確診。

    針對目前的疫情概況，指揮中心指揮官王必勝表示，目前研判仍在高原期波動，這兩天看起來有較前一週下降，但是否為連假因素，還要再觀察一下，請民眾持續遵照防疫相關規範。

    另外，針對中藥方清冠一號開會放寬公費使用對象進度，羅一鈞說明，根據中醫藥司提供的資料，10月7日有開公費補助對象適用範圍研商會議，初步共識決議包含：一、產婦確診者經中醫師評估產後狀況可用；二、輕症確診者的重症風險因子增列3項，包含控制不良高血壓、出血性消化性潰瘍及精神疾病的患者，但針對這些操作型定義與決議詳細內容仍在研議簽辦中，待程序完備就會以函文方式提供各醫療院所依循，實施日期會盡速，只是尚不確定是哪一天。

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    在36例死亡個案中，最年輕30多歲男性有癌症病史，從確診到死亡僅3天。（指揮中心提供）

    在36例死亡個案中，最年輕30多歲男性有癌症病史，從確診到死亡僅3天。（指揮中心提供）

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