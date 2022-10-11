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    首頁　>　臺北市

    男異想天開 自製低價假標籤詐家樂福

    黃男自製假標籤詐家樂福2萬多元，士林地檢署考量他認罪並與家樂福達成和解，向法院聲請簡易判決處刑。（資料照）

    黃男自製假標籤詐家樂福2萬多元，士林地檢署考量他認罪並與家樂福達成和解，向法院聲請簡易判決處刑。（資料照）

    2022/10/11 15:24

    〔記者溫于德／台北報導〕48歲黃姓男子異想天開，今年5月間用標籤機印製標籤條碼，偽造「老協珍熬雞精」、「HK電子體重計」等商品的低價標籤，前往台北市天母的家樂福換上假標籤，再拿去櫃檯結帳，害商家損失2萬多元，士林地檢署認為他涉嫌詐欺等罪，但考量他承認犯行也與家樂福達成和解，向法院聲請簡易判決處刑。

    今年5月29日，黃男先在住處偽造3張「老協珍熬雞精7入、新台幣751元」、1張「HK家居電子體重機、418元」商品標籤，當晚便前往天母家樂福並趁賣場人員不注意，將3盒「老協珍熬雞精14入、1494元」、1台「藍芽電子體重機、3580元」的商品標籤，分別換上低價的假標籤，再拿去櫃檯結帳，害家樂福損失5391元。

    黃男再於6月2日、3日，以及7月8日以相同手法犯案，購入「OMROM藍芽電子體重機」、「國光9000SP全合成車用機油」等。後來是家樂福察覺有異，經調閱監視器發現他的犯行，並於7月12日待他再度前往家樂福時，立刻報警逮人。

    士檢認為黃男涉嫌詐欺取財、詐欺得利、偽造準私文書等罪，但考量他認罪並與家樂福達成和解，向法院聲請簡易判決處刑。

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