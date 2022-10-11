國防部造輕型巡防艦 防空型、反潛型2025、2026年服役

中共軍艦常態化進入台灣周邊海域襲擾。圖為我國與中共軍艦近距離對峙。（擷取自國防部影片）

2022/10/11 15:02

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部為因應中國解放軍的海上威脅，且考量原代號「震海計畫」的4500噸飛彈巡防艦進度延宕，明年度將改執行2艘新一代輕型巡防艦造艦案，且防空、反潛型各1艘，根據國防部送至立法院的書面報告揭示，輕型巡防艦的排水量為2000噸，預計防空型原型艦於2025年服役，反潛型則於2026年服役。

海軍「震海計畫」由於進度嚴重落後，無法於2026年以前，完成排水量4500噸、搭載相位陣列雷達的原型艦造艦案，因此全案預算245億餘元，自明年起改投入於「新一代輕型巡防艦」使用。不過，軍方未經過立院審查即調整預算案，引發外界質疑。國防部長邱國正上週於立法院表示，國軍並非刻意跳過立法院審查，而預算建案程序是完整的，也因「現在敵情威脅變了」，老舊軍艦的汰換已經迫在眉睫，因此國軍評估，輕型巡防艦可滿足應對中共軍艦的需求。

立法院外交及國防委員會明日邀請國防部進行「海軍新一代輕型巡防艦建案規劃」專案報告，國防部送至立法院的書面報告揭露，中共8月份進行聯合軍事行動後，仍持續維持一定數量的艦艇，在台海周遭實施戰備警巡，海軍每日須檢派相對兵力監控，並視威脅程度加派兵力預應，對部分艦齡較大的艦艇造成沈重的負擔。

國防部也提及，由於中共軍艦常態化進入台灣周邊海域襲擾，長期多以1500 噸江島級（中共056型護衛艦）及2400噸江衛二型（中共053H3型護衛艦）輕型護衛艦為主要兵力，我方檢派大型作戰艦執行監控任務，造成主作戰艦兵力於平時過度消耗。報告也提到，負責反潛任務的濟陽級巡防艦，船齡已超過50年。

國防部表示，海軍將原4500噸「新一代飛彈巡防艦」調整為噸位較小、建造期程較短的防空及反潛型輕型巡防艦艇各1艘，可儘速汰換老舊的濟陽級巡防艦，增加海軍平戰時兵力運用彈性。而國防部報告也明確提到，防空型原型艦於2025年服役，反潛型則於2026年服役。

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