BA.5占本土病例近9成 羅一鈞：未檢出中國關注變異株

本土Omicron BA.5最近一週新增檢111例。（指揮中心提供）

2022/10/11 14:50

〔記者林惠琴／台北報導〕本土Omicron BA.5最近一週新增檢11出1例，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前BA.5占本土個案已達近9成，其餘則是檢出BA.2與BA.4，但均未檢出近期在中國受到關注的變異株BA.5.1.7與BF.7，我國不論本土或境外移入都以BA.5為主，仍與國際趨勢一致。

在本土病例定序方面，新增111例BA.5，占上週所有已定序124例的89.5%，包含46名男性、65名女性，年齡為未滿5歲至90多歲，其中兒少占19例，分布為北部57例、中部28例、南部24例、東部2例，確診日介於今年9月12日至9月29日。至今本土累計檢出743例BA.5、5例BA.4，尚無BA.2.75。

境外移入新增檢出129例BA.4、BA.5及BA.2.75個案，包含83例男性、46例女性，年齡為未滿10歲至70多歲，入境日介於今年9月17日至9月28日。

其中，檢出8例BA.4個案為來自美國6例、紐西蘭及越南各1例；109例BA.5個案為越南22例、美國11例、德國10例、泰國8例，以及法國、土耳其、日本及馬來西亞各6例，韓國4例，印尼、新加坡、阿拉伯聯合大公國及英國各3例，加拿大、西班牙、芬蘭、義大利及奧地利各2例，塞爾維亞、緬甸、荷蘭、澳大利亞、以色列、柬埔寨、香港及瑞士各1例；12例BA.2.75個案為泰國4例、緬甸3例、越南2例，美國、沙烏地阿拉伯及土耳其各1例。至今境外移入累計檢出1111例BA.5、100例BA.4，44例BA.2.75。

羅一鈞指出，目前我國病例以BA.5為主，因此也會有中重症個案陸續檢出，都與國際趨勢一致。

針對中國近期關注的變異株BA.5.1.7與BF.7，指揮中心指揮官王必勝說明，這些新的變異株算是近期開始傳播，手上資料沒有這麼完整，有待持續蒐集，並需要密切觀察發展，包含是否具有威脅性，以及評估傳染力、致重症率與死亡率等。

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