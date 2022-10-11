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    首頁　>　臺北市

    看見弱勢女孩掙扎 展望會舉辦一起看電影挺女子活動

    台灣世界展望會也舉辦「#一起看電影挺女子」系列活動，帶領觀眾從台灣穿越到東非，看見15歲少女走出童婚、割禮悲傷，踏上倡議立法禁止女性殘割的勇敢之路，10月8日台北首場，近200位觀眾風雨無阻，相偕親友、情侶或夫妻穿著雨衣觀影應援女孩權。（台灣世展會提供）

    台灣世界展望會也舉辦「#一起看電影挺女子」系列活動，帶領觀眾從台灣穿越到東非，看見15歲少女走出童婚、割禮悲傷，踏上倡議立法禁止女性殘割的勇敢之路，10月8日台北首場，近200位觀眾風雨無阻，相偕親友、情侶或夫妻穿著雨衣觀影應援女孩權。（台灣世展會提供）

    2022/10/11 14:54

    〔記者吳柏軒／台北報導〕今10月11日是聯合國國際女孩日與台灣女孩日，國際世界展望會看見更多女孩落入邊緣困境，呼籲提升弱勢權益；台灣世界展望會也舉辦「#一起看電影挺女子」系列活動，帶領觀眾從台灣穿越到東非，看見15歲少女走出童婚、割禮悲傷，踏上倡議立法禁止女性殘割的勇敢之路。

    台灣世展會指出，國際女孩日屆滿10週年，全球女性保護意識逐步抬頭，但近期戰亂、疫情與飢荒仍讓更多貧困女孩落入邊緣困境，據聯合國統計，2019年仍多達1000萬女孩被迫童婚；性剝削主要受害者更有72％是女性，或淪為被販運等對價交易，陷入失學、過早懷孕、受暴力侵害等困境。

    如世展會統計，在盛行殘割的國度仍至少有2億名女孩遭受施行，平均每3名就有1名15到19歲少女曾受殘割傷害，且未經麻醉、器材不良恐暴露感染風險，非健康必要，也未經女孩意願，只因傳統要以此維持女孩純潔。

    世展會表示，今年聚焦保護國內外女孩權益，10月份於台北、新竹、台中、高雄舉辦屋頂電影院公益系列活動，邀民眾觀賞真人真事改編、曾獲獨立電影獎之《血淚控訴》，該片帶領觀眾看見東非15歲的索馬利亞難民少女經歷逃難的重重危機，走出難以啟齒的身體暴力及童婚悲傷，踏上倡議立法禁止女性殘割的勇敢之路！

    如8日在台北首場活動中，近200人風雨無阻到場應援女孩權益。關注國際及女性議題的podcaster「百靈果」凱莉出席，印象深刻一幕是女主角返鄉與送其去殘割的奶奶對話，「許多時候堅持做正確的事是不被重視、甚至容易被人討厭，但女主角展現被討厭的勇氣，最終和奶奶達成和解，令人佩服！」

    世展會會長李紹齡表示，台灣連續4年發起「1000女孩」資助，支持弱勢女孩轉變生命，更結合聯合國永續發展目標（SDGs），期盼終止女孩受暴恐懼，並關注國內，每年支持2萬多名女孩獲得穩定求學資源，透過兒保網路教育、設立學生中心，提升女孩保護意識，在外地求學的安全住宿，更藉培力方案與系列講座，邀專業領域女性親身經驗分享帶領受助女孩，多方打開學習視野。

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