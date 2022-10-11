「台灣有事就是日本有事」 日台交協副代表台語演說轟動立院

日本台灣交流協會副代表橫地晃全程以台語發表致詞，掀起全場歡聲雷動，立委們紛紛起立鼓掌致敬。（記者陳政宇攝）

2022/10/11 14:28

〔記者陳政宇／台北報導〕「立法院防衛連線」今（11）日舉行成立大會，多國駐台代表受邀參加。其中，日本台灣交流協會副代表橫地晃全程以台語發表致詞，他表達對台灣人捍衛國家決心的敬佩，並強調「台灣有事就是日本有事」，掀起全場歡聲雷動，立委們紛紛起立鼓掌致敬。

有鑑中國對台威脅及促統持續升溫，我國政府除了在傳統武器上持續推動國防自主政策外，增加因應新型態戰爭之作戰部隊，亦進行後備改革，增強後備動員之量與質。「立法院防衛連線」邀集民間團體、學界和產業界擔任顧問，建立「民、產、官、學」的全民防衛政策討論連線，以提升我國國民之防衛意識。

新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑表示，這是台灣去年12月成立國防部全民防衛動員署後，另一個重要的里程碑，顯示台灣非常注重全民防衛議題。新加坡於1984提出「全民國防」，包含軍事、經濟、社會和心理等四個支柱，今年因應新型態挑戰，更增加「數位」支柱。

波蘭台北辦事處代表高則叡則盤點台灣的優勢，台灣最重要的就是民主，民主制度是一個讓國民過穩定生活的有效工具，台灣在這次面對疫情也展現韌性，相信台灣面對其他挑戰也能展現韌性。此外，台灣還有全球最先進的半導體產業，另一個重要優勢則是教育及文化。

捷克經濟文化辦事處代表史坦格說，俄國對烏克蘭暴行就像敲了一記警鐘，因為很多人潛意識認為和平穩定和民主制度是永遠不變的事情，儘管民主是我們最重要的資產，讓我們和其他國家進行良好互動和連結，但民主同時也是弱點，因為民主社會非常開放，就會引來外界侵擾，所以如今比以往更重要的是如何強化民主的韌性。

日本台灣交流協會副代表橫地晃則以全程台語發表致詞，指出台海局勢近年越來越緊張，捍衛國家不只是國家和軍隊的事，也是全體國民的事，他很敬佩台灣人捍衛國家的決心和勇氣。全民防衛是非常必要的，因為一旦發生危機就已經來不及，日本前首相安倍晉三曾說過「台灣有事就是日本有事」，台灣的安全穩定對日本非常重要，希望台日今後能據此深化交流。語畢，掀起全場爆棚的歡呼聲，台上的民進黨立委柯建銘、林靜儀、湯蕙禎、林楚茵和賴品妤紛紛起立、鼓掌致敬。

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