本土+41364 死亡+36、境外移入+74

2022/10/11 14:14

〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心疫情監測組長周志浩公布，本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）今日新增41,364例，較上週二下降16.5%，但持比較謹慎的態度，是否連續假期效應，仍待觀察，昨為較前一週同期連續上升14天後，首度出現下降，今日則是續降；死亡新增36例。另外，境外移入新增74例。

新增41,364例本土病例，為19,160例男性、22,193例女性、11例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（7,719例），台中市（5,657例），高雄市（4,392例），台北市（3,959例），桃園市（3,836例），台南市（3,153例），彰化縣（2,543例），屏東縣（1,299例），雲林縣（1,103例），宜蘭縣（1,052例），苗栗縣（1,000例），新竹縣（999例），嘉義縣（809例），新竹市（767例），南投縣（714例），基隆市（606例），花蓮縣（599例），嘉義市（522例），台東縣（255例），金門縣（207例），澎湖縣（157例），連江縣（16例）。

新增36例本土病例死亡個案，為21例男性、15例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、33例具慢性病史、23例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今年8月28日至10月8日，死亡日期介於10月1日至10月8日。

新增74例境外移入個案中，為49例男性、25例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，感染國家均為調查中。入境日期介於今年9月10日至10月10日。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,945,018例確診，分別為35,524例境外移入，6,909,440例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。其中11,620例死亡，包含11,604例本土及16例為境外移入。

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指揮中心表示，今日新增41,364例，較上週二下降16.5%，但持比較謹慎的態度，是否連續假期效應，仍待觀察。（指揮中心提供）

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