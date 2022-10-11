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    2024、2025台灣燈會主辦城市出爐 台南、桃園獲選

    第34屆、2023台灣燈會將在台北市舉行，另外2024、2025台灣燈會分別由台南市、桃園市獲選2024、2025年台灣燈會舉辦縣市。圖為2022台灣燈會在高雄。（資料照）

    第34屆、2023台灣燈會將在台北市舉行，另外2024、2025台灣燈會分別由台南市、桃園市獲選2024、2025年台灣燈會舉辦縣市。圖為2022台灣燈會在高雄。（資料照）

    2022/10/11 14:09

    〔記者陳心瑜／台北報導〕第34屆、2023台灣燈會明年2月5日起將在台北市舉行，是睽違23年後重返台北，另外2024、2025台灣燈會也同步籌備中，舉辦縣市遴選作業，分別由台南市、桃園市獲選2024、2025年台灣燈會舉辦縣市。

    觀光局表示，評選結果經層報行政院核定，往年台灣燈會舉辦縣市遴選會先擇選區域、再確認縣市，今年起鼓勵縣市政府踴躍參與提案，並透過良性競爭帶動台灣燈會持續進步，改為開放有意願之縣市政府自由申請，並由該局籌組「台灣燈會評選審查委員會」，就提案計畫的舉辦場地、交通環境、接待能量、安全管理、觀光推廣計畫及經費籌措能力等六大指標來評分，並一次評選暨公布兩屆主辦縣市，以利國際宣傳行銷及地方政府籌辦之需。

    觀光局說，台南市距2008年舉辦台灣燈會至今已逾十餘年，2024台灣燈會同時也是台南建城400年，初步規劃主展場燈區位於台南高鐵特定區，策展主軸以綠能科技為概念，將結合數位藝術及多媒體應用引進國際級的光影藝術，象徵台南展望下一個百年；而安平燈區則以台南運河水域光藝展演為主，主推特殊的乘船逛遊賞燈體驗，透過台南豐厚文化底蘊體現燈藝美學，另外將串聯衛星燈區月津港燈節、龍崎光節空山祭、普濟燈會、成功燈會、神農街燈會、馬沙溝燈節等台南既有知名燈節，預期將點亮整個南台灣，呈現有別以往的水陸聲光雙重饗宴。

    2025台灣燈會則是桃園市繼2016年後再度主辦，策展將以航空城元素規劃，主展區暫定於中壢運動公園預定地及莒光公園周邊，場域空間運用值年生肖蛇的形狀串聯，燈區佈置將融合傳統燈藝、藝術設計、環保節能、在地特色、機械動態、創新科技等多項元素，也預計邀請國際專業藝術團隊參與，希望打造出國際級燈光饗宴，並透過地緣之便吸引更多國外旅客參與，展現國門之都科技、智慧、藝術、創新與國際化的多元風貌。

    觀光局說，台灣燈會將重磅回歸台南、桃園兩市，將由觀光局及兩市政府共同研議規劃及策展方向，納入近年致力發展之燈會藝術設計美學外，也結合城市意象與科技新興實力，將台灣燈會打造成國際級大型觀光盛會，帶動國內外旅遊熱潮，為疫後觀光推廣帶來新動能。

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