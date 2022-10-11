噁男傳訊「我想X妳」被打死 律師涉教唆被告丟棄凶器被起訴

台北地檢署今另依湮滅證據罪起訴康、鐘2人。（資料照）

2022/10/11 14:13

〔記者錢利忠／台北報導〕林姓婦人不滿遭分租套房吳姓男室友傳LINE性騷擾稱「我想X妳...用力的往妳子宮裡內射」，撂多名親友痛毆吳男致死，一、二審均依傷害致死罪判林女7年4月、胞弟林男10年徒刑，全案審理期間，擔任林男辯護律師的康智皓，涉嫌教唆林男的鐘姓女友，將林男使用的鐵棒丟棄在新店山區，台北地檢署今另依湮滅證據罪起訴康、鐘2人。

判決指出，林女夫妻與死者吳男原同住在新北市新店的分租套房，夫妻離婚後，前夫搬走，屋內僅剩林女與吳男分租。去年4月5日晚上11時許，吳男傳LINE性騷擾林女稱：「我想X妳，只要能X到妳，我此生無憾，我會X到妳喊不要的，然後用力的往妳子宮裡內射」。

林女事後向胞弟林男及吳姓前男友抱怨此事，吳姓前男友隨即找來劉姓友人及和另名范姓友人幫忙教訓吳男。

去年4月6日凌晨1時許，林男等人前往林女及吳男的租處，強行打開吳男未上鎖的房門，眾人分持鐵、鋁、木棒等凶器，朝吳男頭部及四肢一陣痛打，甚至將吳男的頭骨打凹，直到林女喊說「不要打了」，眾人才停手。

此時，劉男隨口說了一句「一個女生講的話就怕成這樣」，還說「要把吳男拿去種樹下」，眾人又開始繼續痛毆吳男，直到吳男倒臥血泊才停手，不過，吳男經送醫搶救仍不治。

一審認為，林男等6人與吳男的死亡結果具因果關係，除劉男涉犯傷害罪外，林男等5人均觸犯傷害致死罪。

一審斥責林男等6人，僅因吳男騷擾，懷疑他將對林女不利，竟趁他熟睡時，持凶器痛毆他成傷且不治，且林女向警方謊稱案情，還推由胞弟林男頂罪，刻意誤導偵辦方向，判林女7年4月、林男10年，另4名被告劉男、楊男、李男及范男，分別被判刑4年、7年2月、7年10月、9年6月。

上訴後，除劉男坦承傷害罪外，其餘5人仍否認犯行，二審高等法院認定一審量刑妥適，今年9月14日駁回上訴。

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