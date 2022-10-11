為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    布袋港港區種櫻花受質疑 環委︰生態評估不足須改提環差

    為減緩外傘頂洲流失，布袋港預計執行沙洲置砂作業，因此向環保署提出環評變更內容對照表。 （取自環評書件）

    為減緩外傘頂洲流失，布袋港預計執行沙洲置砂作業，因此向環保署提出環評變更內容對照表。 （取自環評書件）

    2022/10/11 14:21

    〔記者陳嘉怡／台北報導〕為減緩外傘頂洲流失，布袋港預計執行沙洲置砂作業，因此向環保署提出環評變更內容對照表。但環委不滿開發單位欲在布袋港種植吉野櫻等山區樹種、生態評估也不足，要求此案改提較嚴格的環差送審。

    環保署今（11）日舉行「布袋國內商港整體規劃環境影響評估報告書第五次變更內容對照表」專案小組審查會議，開發單位為台灣港務公司。

    開發單位表示，本次變更是配合行政院工程會的外傘頂洲防護計畫，預計疏浚航道土方、執行沙洲置砂（加高）作業，減緩外傘頂洲流失；並調整港區內的土地使用分區。

    然而，環委卻不買單開發單位的植栽補植計畫，「在海邊種植青梅、山櫻花、吉野櫻等阿里山才會出現的樹種，非常不合理。」

    開發單位則解釋，因應布袋港觀光特性，為吸引遊客才規劃種植吉野櫻等樹種，承諾未來將依據環委建議，改種適合當地生態的原生種植物。

    環委表示，外傘頂洲是白海豚的棲地範圍，開發單位應提出具體的減輕對策。而布袋港鄰近好美寮濕地、朴子溪河口濕地，兩處皆為國家重要濕地，應審慎評估對當地生態造成的影響。

    也有環委認為將土方運到外傘頂洲，可能影響當地生態，建議增加土方監測計畫的頻率。經過多次來回討論，開發單位才於會中承諾，土方監測計畫將由每季一次，改為每月一次。

    閉門會議上，多數環委認為，依開發單位所提的資料及會上答覆，難以認定變更後對環境影響輕微，不同意以對照表方式審查，決議此案須改以較嚴格的環境差異分析，重新送審。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    嘉縣無預警提海域調整 雲縣府：捍衛到底絕不妥協
    2022/10/08 16:40

    嘉縣無預警提海域調整 雲縣府：捍衛到底絕不妥協
    雲林縣府宣布 將在外傘頂洲開發風力發電
    2021/10/25 16:41

    雲林縣府宣布 將在外傘頂洲開發風力發電
    沙灘不斷流失漂移 拋沙養灘搶救「移動的國土」
    2021/07/21 15:41

    沙灘不斷流失漂移 拋沙養灘搶救「移動的國土」
    另類寒害！強風狂吹外傘頂洲飄移 蚵棚擱淺受損
    2021/01/08 16:43

    另類寒害！強風狂吹外傘頂洲飄移 蚵棚擱淺受損
    臺北市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播