布袋港港區種櫻花受質疑 環委︰生態評估不足須改提環差

為減緩外傘頂洲流失，布袋港預計執行沙洲置砂作業，因此向環保署提出環評變更內容對照表。 （取自環評書件）

2022/10/11 14:21

〔記者陳嘉怡／台北報導〕為減緩外傘頂洲流失，布袋港預計執行沙洲置砂作業，因此向環保署提出環評變更內容對照表。但環委不滿開發單位欲在布袋港種植吉野櫻等山區樹種、生態評估也不足，要求此案改提較嚴格的環差送審。

環保署今（11）日舉行「布袋國內商港整體規劃環境影響評估報告書第五次變更內容對照表」專案小組審查會議，開發單位為台灣港務公司。

開發單位表示，本次變更是配合行政院工程會的外傘頂洲防護計畫，預計疏浚航道土方、執行沙洲置砂（加高）作業，減緩外傘頂洲流失；並調整港區內的土地使用分區。

然而，環委卻不買單開發單位的植栽補植計畫，「在海邊種植青梅、山櫻花、吉野櫻等阿里山才會出現的樹種，非常不合理。」

開發單位則解釋，因應布袋港觀光特性，為吸引遊客才規劃種植吉野櫻等樹種，承諾未來將依據環委建議，改種適合當地生態的原生種植物。

環委表示，外傘頂洲是白海豚的棲地範圍，開發單位應提出具體的減輕對策。而布袋港鄰近好美寮濕地、朴子溪河口濕地，兩處皆為國家重要濕地，應審慎評估對當地生態造成的影響。

也有環委認為將土方運到外傘頂洲，可能影響當地生態，建議增加土方監測計畫的頻率。經過多次來回討論，開發單位才於會中承諾，土方監測計畫將由每季一次，改為每月一次。

閉門會議上，多數環委認為，依開發單位所提的資料及會上答覆，難以認定變更後對環境影響輕微，不同意以對照表方式審查，決議此案須改以較嚴格的環境差異分析，重新送審。

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