接見加拿大議員團 蔡英文：盼支持台灣加入CPTPP

總統蔡英文（右）11日在總統府接見加拿大「台加國會議員友好協會」會長暨眾議院國貿委員會主席、眾議員史葛洛（Judy Sgro）（右2）所率領的訪問團。（中央社）

2022/10/11 14:11

〔記者陳昀／台北報導〕蔡英文總統上午在總統府接見「加拿大『台加國會議員友好協會』會長暨眾議院國貿委員會主席史葛洛（Judy Sgro）眾議員訪問團」時表示，台灣和加拿大是重要的國際貿易夥伴，去年雙邊貿易額創下1995年來最高增幅，並於今年初啟動「台加投資促進暨保障協議」（FIPA），在經濟領域具有高度互補性，期待加拿大支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），創造更多繁榮。

蔡英文首先表示，很高興跟史葛洛（Judy Sgro）眾議員、亞可諾（Angelo Iacono）眾議員再次見面，也非常歡迎川布雷（Simon-Pierre Savard-Tremblay）眾議員、馬泰爾（Richard Martel）眾議員、路易斯（Chris Lewis）眾議員訪問台灣。

蔡英文提到，這次史葛洛以「台加國會議員友好協會會長」及「國貿委員會主席」身分，率團前來參加國慶典禮，對雙方的交流格外具有意義，尤其訪團是自全球疫情爆發後，加拿大的第一個國會議員訪問團，她要對大家遠道來訪表達誠摯歡迎，13日台灣邊境就要解封，相信會恢復更多的國際交流。

蔡英文強調，台灣和加拿大是重要的國際貿易夥伴，在所有的亞洲國家中，台灣是和加拿大雙邊貿易成長最快速的國家，去年台加雙邊貿易額，更創下從1995年以來最高的增加幅度，今年初雙方共同宣布啟動台加「投資促進暨保障協議」（FIPA）探索性討論，將打造更公開、透明、以及友善的投資環境，並且深化雙方的經貿連結，期盼不久的未來，能聽到更多的好消息。

蔡英文指出，去年台灣已經正式提出加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的申請，台灣和加拿大在經濟領域具有高度互補性，我們期待加拿大能夠支持台灣加入CPTPP，共同促進更多的經貿合作，創造更多的繁榮。

蔡英文也藉此機會感謝加拿大對台灣的重視和支持。她說，加拿大外交部長、國防部長及國貿部長，都在今年8月對中國的軍演活動表達高度的關切，加拿大隨後更在9月派遣軍艦，在台海執行自由航行任務，以行動來守護區域的穩定和平，加拿大政府也在國際場合為台灣發聲，支持台灣的國際參與，她要代表台灣人民表達最深的感謝。

最後，蔡英文祝福訪團訪問行程順利，並期待台灣和加拿大在各領域不斷深化交流，也持續攜手合作，捍衛印太區域的和平穩定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法