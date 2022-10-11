呼應蔡英文打造韌性國家 立院「全民防衛連線」成立

立委林靜儀（中）11日於立法院舉辦「立法院全民防衛連線」成立大會，多位跨委員會立委出席。 （記者羅沛德攝）

2022/10/11 13:42

〔記者陳政宇／台北報導〕中國對台威脅及促統持續升溫，因應總統蔡英文國慶演說聚焦打造「韌性國家」，由民進黨立委林靜儀發起的「立法院防衛連線」今（11）日成立，建立「民、產、官、學」政策討論連線，以提升我國國民的防衛意識。

「全民防衛連線」今日舉行成立大會，並由林靜儀擔任首屆會長。林靜儀致詞表示，立法委員身為人民的代言者、人民的委任者，有責任關注全民國防政策，也有責任擔任中央與地方、政府與民間交流的橋樑，全力提升國家的安全韌性，這也是蔡英文昨天特別提到的。

林靜儀提到，蔡英文自2016年上任以來積極建立台灣自主防衛能力，而台灣人也從烏俄戰爭得到啟發，更受烏克蘭人民勇敢防衛自己國家的態度鼓舞。

擔任榮譽會長的立法院民進黨團總召柯建銘表示，立法院過去曾成立很多次級團體，但從未像這次對國家這麼重要，8個委員會有成員參加，可見對全民防衛的重視。台灣從來沒有這麼重要過，國際局勢出現重大變化，台灣的安全成為全球主流的聚焦議題。

柯建銘說，全民防衛體系的建立，就如同蔡英文在國慶所談的防衛韌性，除了傳統武力，戰爭型態還包含認知戰，這是全方位作戰的開始。國家防衛體系涵蓋戰爭復原能力、災防、醫療、水電等面向，「只有最好的全民防衛體系，才能追求終極的和平，台灣會在世界上扮演更積極的角色」。

立法院全民防衛連線祕書長、民進黨團書記長郭國文表示，這個連線包含8個委員會內部的連線，也是將民間黑熊連線、國防部全民動員署的連線，將民間倡議和訴求透過立院轉為政策、預算和法案，進一步讓行政部門落實。國防不只是軍人的事情，也是民意代表和民間監督部門的事情。

立法院秘書長林志嘉則代表立法院長游錫堃恭賀全民防衛連線的成立，他表示，中國近年不斷對台文攻武鶴，2021年派遣958架次軍機擾台，今年更以無人機多次跨越海峽中線，8月又宣告在台海展開封鎖式軍演，引發印太地區緊張，台灣必須有所回應。台灣除了強化國防軟硬體，國會也要展現台灣提升全民防衛意識的力量。

林靜儀說，立法委員有責任關注全民國防政策，也有責任擔任中央與地方、政府與民間交流的橋樑。（記者陳政宇攝）

柯建銘強調，只有最好的全民防衛體系，才能追求終極的和平。（記者陳政宇攝）

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