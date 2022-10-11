資深登山家徐耀群攀玉山墜亡 呂果果悼念：一個星星的殞落

資深登山家兼嚮導徐耀群日前攀登玉山東峰不幸失手墜落身亡。（資料照）

2022/10/11 14:02

〔即時新聞／綜合報導〕玉山國家公園玉山東峰，6日上午1名40歲徐姓山友，與另名同伴在攀岩上切東峰時，不慎失手墜落，頭部受重創不幸身亡，死者身分為登山界十分有名的資深登山家兼嚮導徐耀群，消息傳出後，不少山友紛紛湧入臉書留言哀悼。

據本報報導，徐耀群與友人攀登玉山東峰，5日從玉山塔塔加園區進入，並在荖濃溪營地紮營過夜，6日上午在攀岩上切玉山東峰時，卻不慎發生墜落意外，頭部受重創，同行山友趕緊對外求援，墜地後徐氣息微弱，心跳非常快，恐有顱內出血之虞。

救難人員抵達現場時，徐耀群已不幸傷重身亡，隨後眾人則合力把遺體移至附近可吊掛處，之後直升機到達，完成吊掛任務。

徐耀群上個月17日睽違5年返台，預計停留1個月，還準備開設分享會與山友們分享過去他在加拿大的攀登經驗，不料再也無法對外分享經驗，消息曝光後許多山友紛紛湧入臉書留言哀悼。

登山家呂果果也在臉書嘆，他們在出事前才通過電話，「我們在不同領域上，各自發展的很好，都還保持初衷，也願意為台灣帶來正向的能量……雖然只有真正碰過一次面，會注意著彼此的動向，感覺像是一起玩探險很久的夥伴，聊起攀登的技術，經驗未來想做的事情都有些不謀而合。」

呂果果悼念：「記得故事要帶回來不要留給別人去說，我幫你提醒還活著的人吧～意外總是來的突然，沒有早知道；而那種感受是誰都很難受的，等待吧～事實。時間會消化點什麼，但我會記得；R.I.P 好走好走我的好友，一個星星的殞落。」

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