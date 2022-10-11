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    韓國瑜復出輔選 藍營百里侯選將先試水溫觀察、11月初後再約站台

    前高雄市長韓國瑜（中）。（資料照）

    前高雄市長韓國瑜（中）。（資料照）

    2022/10/11 13:33

    〔記者施曉光／台北報導〕在台灣社會評價兩極的前高雄市長韓國瑜最近復出政壇輔選，早在一個多月前傳出韓將投入輔選，就引發藍營各縣市長候選人陣營討論，最初大家擔心可能是把雙面刃，但經過一段時間沉澱，多數陣營評估韓仍具有催票功能，因此抱持不排斥態度，但據黨內輔選人士指出，但現階段韓國瑜會先從中、南部地區與縣市議員層級的候選人開始入手，真正為藍營直轄市、縣市長候選人站台造勢可能要在11月初之後。

    黨內知情人士透露，雖然日前傳出韓國瑜22日要到桃園市幫桃園市長候選人張善政北區競選總部成立造勢站台，但時間應該不會那麼快，張善政陣營的打算是本月底前先與韓國瑜有一個小行程的安排，可能在公益行程場合同框或巧遇，大致就像昨天的「柯志恩模式」，先試水溫，如果效果不錯，韓在11月後就會正式開始頻繁與各地直轄市、縣市長候選人站台造勢，張陣營最可能安排的時間就是選前之夜，或選前黃金週造勢。

    這位人士說，雖然多數縣市長候選人不排斥韓國瑜，但對台北市候選人蔣萬安陣營來說，可能就比較困難，考量台北市的選民結構因素，蔣陣營方面恐怕不想與韓國瑜接觸，對於是否迎韓，頗傷腦筋。

    此外，張善政陣營有人擔心韓、張同台，容易勾起大家2020年「韓張配」苦吞敗仗的夢靨，但多數幕僚認為站在人情義理，張過去是韓國瑜的副手搭檔，兩人曾經攜手打拚，相較其他藍營縣市長候選人，張陣營對於迎韓的表態更應要有「人味」，有助於營造張善政有情有義的形象。

    黨內人士說，高雄市是韓國瑜的本命區，首場助選行程在高雄並與高雄市長候選人柯志恩同框很合理，下一個縣市可能是韓居住的雲林縣，韓會先從舒適圈開始，讓大家開始慢慢習慣自己的存在與出現，然後再慢慢向北部地區走。

    輔選人士指出，綠營急著想為韓國瑜復出，給國民黨貼上搭上「失智列車」的標籤，但黨內評估韓的站台不一定扣分，甚至在有些地區還可以加分，因為韓的仇恨值已經不如過往，在2年前的「罷韓」事件已經被「懲罰」過了，重新歸零，而且韓國瑜在藍營的動員號召力還是很強，再加上今年選情很冷，輔選系統擔心藍軍選民投票意願不高，韓剛好可以扮演催票機的角色，尤其是對深藍選民。

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