「社運醫師」柳林瑋猥褻女子判8月 改聲請宜蘭發監獲准
2022/10/11 13:19
〔記者錢利忠／台北報導〕曾參與太陽花學運而被封為「社運醫師」的獨立媒體「沃草」前執行長柳林瑋，被林姓女子指控假借面試名義，於車內強吻她，消息曝光後再有2名女子跳出來指控遭他猥褻；一審依3件強制猥褻罪判他1年6月徒刑，二審只認定他強制猥褻林女，改依1件強制猥褻罪判8月徒刑，經最高法院駁回上訴而定讞；柳向當初起訴該案的台北地檢署聲請改赴宜蘭地檢署報到發監獲准。
柳林瑋曾因洪仲丘事件發起公民1985聯盟，之後參與太陽花學運，而有「社運醫師」稱號，他也是沃草公司的創辦人。
2017年5月，林女在臉書發文，以「這是一場華麗優雅的誘騙」為題，驚爆從事公共性醫療媒體的「L醫師」假借面試邀約，在車內強吻她，網友猜測「L醫師」就是柳林瑋，但柳一度喊冤。
2019年3月，柳林瑋再被週刊踢爆，指林女2017年撰文控告柳強制猥褻後，又有2女向檢方控稱曾遭柳林瑋性騷擾，其中1女雖已旅居美國，但見到林女文章後，專程返台提告。北檢偵查時曾傳訊柳出庭，柳否認全部控訴，但檢方不採信，依3件強制猥褻罪起訴。
一審台北地院審理後，依3件強制猥褻罪各判他8月、8月、9月，合併應執行1年6月徒刑。柳上訴否認犯行，請求法院還他清白。二審高院認定，柳強制猥褻林女的犯行明確，但猥褻另2女的部分罪證不足，依1罪改判柳8月徒刑，另2件則判無罪。
最高法院認為二審判決的事實認定與證據採認，並無違誤法令，對於有罪、無罪等論述理由也已完備，駁回檢、辯上訴而定讞。