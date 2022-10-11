周玉蔻「鞠躬道歉」張淑娟沒用......北檢選舉專組分案查辦

前中國小姐張淑娟（右）日前在國民黨籍台北市議員王鴻薇陪同下，親赴台北地檢署按鈴，控告周、蔡妨害名譽。（資料照）

2022/10/11 12:36

〔記者錢利忠／台北報導〕前中國小姐張淑娟先前接連遭名嘴周玉蔻、蔡玉真爆料，指她早年捲入國民黨台北市長參選人蔣萬安的父親蔣孝嚴早年晶華緋聞案，張淑娟不滿遭周、蔡2人點名指摘，淚控周、蔡妨害名譽；台北地檢署已由專辦選舉案件的「查賄專組」分案展開調查，周、蔡2人目前列為「他字案」被告。

張淑娟於9月26日按鈴提告時哭說，周、蔡2人利用媒體霸凌弱勢，霸凌一個沒有麥克風聲音的人，她不是緋聞女主角，沒有「滾床」，她也沒有要選舉，而且她連台北市的房子都買不起，住在郊區、住在新店，希望周、蔡不要利用媒體殺人。

張淑娟還怒批周、蔡2人，一個女生的清白被這樣糟蹋，如果她在古代，已經投井自殺死掉了，這樣欺負人家的名節，報導前完全不求證，「我住在台灣，妳們連那個幽靈的晶華主管都找得到，我不相信妳們找不到我。」

對於張淑娟的指控，周玉蔻則在張淑娟按鈴提告離開北檢時，一度在後方追著張淑娟不斷向張「道歉」；周玉蔻並曾對著媒體鏡頭不斷表示，「我們報導有錯誤，我道歉」，但她話鋒一轉，反批陪同張前去北檢提告的台北市議員王鴻薇利用張淑娟作為政治工具，意外衍生周、王之間的口角戰火。

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