「十一」之後是「雙十」 他列「賀國慶藝人」2組名單對照

圖為我國111年國慶大會，CH-47SD「契努克」直升機吊掛巨幅國旗飛越總統府前上空情況。示意圖。（資料照）

2022/10/11 13:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國共產黨「十一國慶」後，我國雙十國慶登場，有不少台灣籍藝人選擇向中國輸誠獻媚、向「祖國」賀壽。加拿大約克大學副教授沈榮欽在臉書整理道賀「十一國慶」與「雙十國慶」的2組藝人對照名單，引發討論。

沈榮欽整理名單，表示「沒有人兩岸都祝賀，有你無我，涇渭分明至斯，正可謂楚河漢界，一邊一國」。其他網友留言補充，他也陸續更新，其中有藝人貼文是透過工作室或管理社群帳號的工作人員發布，貼文並非完全是由名單中藝人本人撰發。

沈榮欽與網友彙整名單如下：

●中國十一國慶微博祝賀台灣藝人：歐陽娜娜、蕭敬騰、王大陸、汪東城、林志玲、侯佩岑、彭于晏、蘇有朋、陳妍希、陳喬恩、楊丞琳、張鈞甯、辰亦儒、鬼鬼（吳映潔）、黃品源、吳奇隆、張韶涵、信樂團－蘇見信、舒淇、郭品超、陳志朋、郭采潔、任言愷、何潤東、唐禹哲、田麗、林佑威、卓依婷、吳克群、宋新妮、林志穎、王心凌、賴冠霖、陳柏融、伊能靜、任思齊、黃曦彥、林柏叡、黃國倫、陳亦飛、王陳怡嫻、趙擎、郭晉東、陳德修、陳楚河、劉樂妍、劉以豪、利晴天、楊麗菁、文淇、林彥俊、焦恩俊、陳立農、任賢齊、官鴻、林彥俊、黃安

●台灣雙十國慶公開祝賀台灣藝人：邰智源、柯宇綸、郭昱晴、于美人、趙駿亞、羅巧倫、張本渝、吳鳳、瑞莎、施文彬、陳美鳳、許富凱、王彩樺、謝瓊煖、陳珮騏、謝和弦、董事長樂團、陳為民、池秋美、夢多、波特王

原文中雖有將「周杰倫中文網」納入慶賀「十一國慶」名單，但該帳號實際為周杰倫粉絲所創，周杰倫本人無微博帳號。

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