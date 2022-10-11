挺18歲公民權 青民協：6 縣市首長參選人響應

台灣青年民主協會今天召開記者會， 公布6 位縣市首長參選人響應「捐看板、挺修憲」行動，以實際行動力挺 18 歲公民權。（台灣青年民主協會提供）

2022/10/11 13:05

〔記者鍾麗華／台北報導〕18歲公民權的修憲複決案將與下月的九合一選舉一併舉行 ，台灣青年民主協會今天召開記者會， 公布6 位縣市首長參選人響應「捐看板、挺修憲」行動，以實際行動力挺 18 歲公民權，此外，青民協也發起 96.5 萬元宣傳集資計畫，將會用於公車、計程車、捷運站、戶外看板等廣告，以爭取社會大眾支持。

青民協理事長張育萌提到，上個月底與各市議員發起「捐看板、挺修憲」行動，目前有至少 57 位民代參選人響應，其中縣市首長參選人，分別有國民黨基隆市長參選人謝國樑、民進黨基隆市長參選人蔡適應、民進黨台北市長參選人陳時中、時代力量苗栗縣長參選人宋國鼎、民進黨新竹縣長參選人周江杰及民進黨高雄市長陳其邁，以實際行動力挺，承諾掛上挺 18 歲公民權看板。

張育萌也提到，民調顯示，還有 53％ 的民眾不知道年底有修憲公投。為在 11 月 26 日催出 965 萬張同意票，青民協上週也正式發布「跨出同溫 越過高牆— 18歲公民權宣傳集資計畫」，募資金額為 96.5 萬元，將會用於公車、計程車、捷運站、18歲公民權即將在年底進行複決，爭取社會大眾的支持。

與會的台北市市議員參選人吳崢表示，中華民國的憲法，就像一件不合身的衣服，歷經多次修改，仍然有許多不適合的地方，將憲法逐步修定成合乎現況、合乎台灣人民需求的憲法，是刻不容緩的政治工程。18歲公民權就是目前朝野跨黨派支持共識度最高的修憲案，讓 18 歲公民權過關，讓台灣啟動修憲工程，是比選舉更重要的歷史任務。

台北市議員苗博雅提到，昨天蔡英文總統的雙十演說提到「留給下個世代更好的台灣」，苗博雅認為，青年不斷訴求要擴大公民參與，這次修憲複決，確實是留給下一代更好的台灣的關鍵一役，是台灣人實現自由民主的表現，讓青年族群可以享有投票權。

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