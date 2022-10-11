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    首頁　>　臺北市

    黃珊珊興隆市場拜票 攤商抗議柯文哲迫遷害流離失所

    無黨籍台北市長參選人黃珊珊今至文山區興隆市場拜票，遭原台北花木批發市場攤商當面抗議，批台北市長柯文哲迫遷害流離失所。（記者鄭名翔攝）

    無黨籍台北市長參選人黃珊珊今至文山區興隆市場拜票，遭原台北花木批發市場攤商當面抗議，批台北市長柯文哲迫遷害流離失所。（記者鄭名翔攝）

    2022/10/11 12:58

    〔記者鄭名翔／台北報導〕無黨籍台北市長參選人黃珊珊今至文山區興隆市場拜票，遭原台北花木批發市場攤商抗議，控訴台北市長柯文哲為賺錢而強迫植栽攤販全數搬離，如今到一般市場內生意大受影響；對此，黃珊珊坦言，此為整體北市府政策問題，且當時也無相關補償辦法，如今安置到公有市場，須設法協助改善生意。

    台北市政府委外經營花木批發市場因合約到期，為重新活化而於今年2月吹熄燈號，30幾個攤商全數搬離，現址則將重新招標做多功能使用，但至今流標4次卻無下文，過去曾遭議員批淪為「蚊子館」，原花木市場攤商則分散搬遷至各公有市場，其中5攤商暫駐興隆市場臨時位。

    黃珊珊今至興隆市場拜票，遭原花木市場攤商當面抗議，控柯文哲為賺錢而迫遷攤商，且未提供補償費，以致個植栽攤商流離失所，被迫搬到一般市場內，生意大受影響，且暫駐臨時位還得面臨半年重新招標問題，憂心連最後做生意的地方都保不住，批柯文哲、黃珊珊等政治人物未替老百姓著想。黃珊珊則現場予以安撫，並留下手機號碼承諾協助。

    黃珊珊會後受訪坦言，此事為北市府整體政策問題，當時為花木市場委外經營商與攤商間處理，不像公有市場訂有相關補償辦法，因此確實會衍生問題，目前先將攤商都安置到公有市場內，後續再設法協助改善生意。

    至於攤商憂心因在公有市場內無固定攤位，未來恐無處擺攤；黃珊珊稱，搬遷進來後都有優先承租權，所以不會有被迫離開問題，此應是攤商誤會。

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