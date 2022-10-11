邱國正：以前界定飛彈、砲彈是第一擊 現在是無人機越界

立法院院會，國防部長邱國正備詢。（記者王藝菘攝）

2022/10/11 12:49

〔記者吳書緯／台北報導〕中國對台軍事恫嚇不斷，國防部長邱國正日前指出，「第一擊」概念並非僅止於對方發射飛彈，若戰機進入領空等樣態，亦屬第一擊的範疇之中。邱國正今在立法院院會再次強調，第一擊改變是因為中共也在改變，以前界定打飛彈、砲彈是第一擊，但中共現在以無人機「有事沒事就越界」，造成很大困擾，無人航空器等實體（越界），就當作是第一擊。

立法院院會今繼續對行政院長蘇貞昌施政報告質詢，蘇揆率領內閣部會首長列席備詢。國民黨立委鄭正鈐質詢時指出，美國國會提出「台灣政策法」65億美元金援，紐約時報說台灣可能變「巨大武器庫」，邱國正也說，中共軍演讓台海默契不見，兩岸第一擊定義改變，兩岸產生戰爭風險大幅度提高，而泰晤士報訪問經濟部次長陳正祺，提到台灣正在準備戰略物資。

蘇貞昌說，外國媒體稱台灣是巨大武器庫，他已經說過「是不對的、是不精準的」，台灣要自己尋求自衛能力、裝備精良，這是要努力的，昨天蔡總統也在國慶文告特別清楚表示，戰爭不是兩岸選項，台灣絕對不會去啟戰端，但台灣備戰、不懼戰，但不求戰，對於周邊情勢台海情勢，政府密切注意，做相關因應跟準備，準備的戰略物資對於各種情況都有準備，都很嚴謹的在進行。

鄭正鈐指出，邱國正對於役期延長多久還未鬆口，若人員數量還不夠，什麼樣情況下 會動員到後備軍人。蘇貞昌表示，役期的宣布不是役期變化，不是國防部一個部的事。這關係到很多部會，這牽涉到人民工作、就學其他方面，需要各部會講好、一致了才做宣布，而宣告期要一年，如果後年實施，需要今年底宣告。

邱國正表示，「台灣政策法」還沒通過，就算通過，國軍不會變成美軍的地方，不會予取予求，給什麼裝備就使用。其次有關於役期調整的問題，今年宣布的話，不管1月或12月宣布，要等到2024年元旦才能夠實施。

第三，邱國正提到，動員問題方面，國軍一直避免戰爭，鄭正鈐剛剛說第一擊改變，是因為中共它也在改變，以前界定打飛彈、砲彈是第一擊，中共現在以無人機「有事沒事就越界」，造成很大困擾，所以當成無人航空器，只要是實體（越界）的話，就當作是第一擊，國軍這樣界定，雙方在調整，並沒有要重大改變。

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