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    規模6以上地震超過往年3倍 氣象局：今年地震持續活躍

    氣象局表示，從震度分布圖可見，今晨5.9地震震源今天也可看出台北市有場址效應（距離遠反而震度較大），五分山也有場址效應。（取自中央氣象局）

    氣象局表示，從震度分布圖可見，今晨5.9地震震源今天也可看出台北市有場址效應（距離遠反而震度較大），五分山也有場址效應。（取自中央氣象局）

    2022/10/11 12:50

    〔記者陳心瑜／台北報導〕今天（11日）凌晨3點24分花東外海發生規模5.9地震，深度僅約17.9公里，最大震度4級，中央氣象局統計，往年規模6以上地震年平均約2.5個，今年已超過8個，為平均3倍；規模5至6地震約24、25個，今年已經55個，大約是往年2倍以上，且5以上地震包括5.8、5.9各一，可說是能量釋放趨近於6的地震達10個之多。

    中央氣象局地震測報中心主任陳國昌說，今年確實從1月3日花東外海芮氏規模6.0地震開始，新年第一震規模就破6，他當時即說，今年地震會持續相當活躍，是往年平均的2至3倍之多。

    至於地震活躍的原因為何？陳國昌說，台灣新一輪的地震活躍期也許從去年下半年就已經開始，但如何定義怎樣算活躍期、目前是活躍期的哪個時期，都是事後諸葛，畢竟地震不能預測。

    另外他也說，從震度分布圖可見，今晨5.9地震震源也可看出台北市有場址效應（距離遠反而震度較大），五分山也有場址效應，導致彰化民眾地震發生時也常會收到PWS（災防告警訊息、細胞簡訊）。5.9地震主要有感地區仍在中部以北，南部多數1級，較敏感的民眾才會有感受。

    陳國昌表示，這起地震震源接近2002年的331地震，當年規模6.8地震導致當時正在興建的101大樓60樓頂的大型塔式起重機吊臂遭震斷，掉到地面釀死傷。

    今年地震深度是否都是30公里？陳國昌說，地殼厚度就是30公里，也以此區界定深度0至30公里是淺層地震，再深就接近地函，台灣周邊若發生深於30公里的地震，就是隱沒帶地震，可能比600公里深。

    另外，他說，規模5.9地震震源在菲律賓海板塊將要往北隱沒到歐亞板塊之下位置，時間一久、重力一壓，而這些岩塊形成增積岩體，震源位置趨近於點破裂，1973年以來此處深度30公里以內，規模大於5.5的地震，截至目前只有25個，其中8個規模超過6，換算每7年左右才會發生一次。另外，隱沒帶是相當堅固的結構，不太會發生地震，隱沒帶所引發的地震，50年來也只有34個，預估餘震數量也不會多。

    規模5.9地震震源在菲律賓海板塊將要往北隱沒到歐亞板塊之下位置，時間一久、重力一壓，而這些岩塊形成增積岩體，震源位置趨近於點破裂。 （取自國家災害防救科技中心）

    規模5.9地震震源在菲律賓海板塊將要往北隱沒到歐亞板塊之下位置，時間一久、重力一壓，而這些岩塊形成增積岩體，震源位置趨近於點破裂。 （取自國家災害防救科技中心）

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