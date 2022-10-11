批蔣萬安護航吳子嘉 沈慧虹︰坐實「藍白合」政治交換

沈慧虹表示蔣萬安居然還檢討被害人、護航吳子嘉，讓她非常不解。（沈慧虹競總提供）

2022/10/11 12:40

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕美麗島電子報董事長吳子嘉3天收傳票，國民黨台北市長參選人蔣萬安酸是國家機器動起來。民進黨新竹市長參選人沈慧虹今表示，台北市長柯文哲透過名嘴散佈謠言是不爭的事實，候選人權益受損因而提告，是國家保障的權益，蔣萬安居然還檢討被害人、護航吳子嘉，讓她非常不解，認為這樣已經坐實「藍白合」，她也批評這樣的政治交換，實在是低估了民主政治。

沈慧虹表示，柯文哲透過名嘴散佈謠言是不爭的事實，蔣萬安身為一個律師，也是參選人，不應該在這個時間點企圖影響司法調查，蔣萬安檢討被害人、護航吳子嘉的做法，坐實「藍白合」，為政治利益做這樣的交換，人民不應成為交換籌碼。

日前新竹媽媽在網路上細數新竹市這8年建設改變，卻遭特定政黨支持者攻擊、關閉臉書帳號，近日她重開新帳號，但攻擊未歇，又遭非理性網友檢舉。

沈慧虹表示，她欣賞這位新竹媽媽「豆豆」，她也是堅強的台灣媽媽，用正面態度面對特定黨派、不同支持者的網路霸凌。沈慧虹強調，台灣是多元包容、捍衛言論自由的社會，呼籲所有的支持者與網友要理智，回歸理性政策討論，尊重不同立場的發言。

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