藍委批華視「三立化」 嗆若不改善董事長要下台

國民黨立法院黨團11日召開「不只綠化，華視三立化？」記者會，由總召曾銘宗（中）主持、書記長李德維（右）、立委林奕華（左）出席發表意見。 （記者羅沛德攝）

2022/10/11 12:17

〔記者林良昇／台北報導〕立法院國民黨團今質疑，華視董事長胡元輝上任後，從三立電視找人入主華視，把華視「三立化」，政治色彩明顯，恐違反公共電視法相關規定。國民黨團總召曾銘宗說，華視是公廣集團一員，政府每年會撥補相關經費，國民黨會強力監督，若情況不改善，不排除請胡元輝下台負責。

立院國民黨團今召開記者會，質疑華視人事「三立化」，由三立人全面主導華視新聞。曾銘宗指出，華視是公廣集團一員，公共電視法明文規定，公共電視屬於國民全體，其經營應獨立自主，不受干涉，製播節目也不得為任何政黨或宗教團體作政治或宗教宣傳。但胡元輝接任華視董事長後，把華視「三立化」，其政黨傾向非常明顯。

立院國民黨團書記長李德維表示，現任華視總經理藍宜楨是前三立電視的資深副總、新聞台台長陳雅琳是前三立電視新聞部總編輯、新聞部採訪部經理蔡菀瑩是前三立新聞總監、新媒體部副理熊鴻斌是前三立新媒體新媒影音中心副總監，而公視副總經理謝玒玲也是前三立電視副總。

「難道新聞界沒有其他人了嗎？」李德維提到，華視是公廣集團，要全面進駐52台，國民黨不希望華視變成三立新聞的近親繁殖，他也要提醒相關人員進到華視，華視不是私人機構，要忘掉過去的一切。

國民黨立委林奕華表示，華視並非商業台而是公廣集團的一份子，當時通傳會（NCC）讓華視入主52台，爭議非常多，但華視卻是收視率最差、錯誤百出，還對於政府歌功頌德，這不是公廣集團該有的態度。

林奕華也批評，華視製播的政論節目「華視三國演議」，該節目直接公開批判在野黨，還提到「兩國論」等論述，公共媒體應該是獨立，能給公共報導空間，卻看到華視不斷綠化，其公正性、公共性、客觀性、獨立性遭到質疑。

曾銘宗表示，國民黨團會強力監督政府每年撥補給公廣集團的相關經費及華視節目和新聞製播，華視不能一再為執政黨擦脂抹粉，為執政黨辯護，失去公共電視該有的職責且違反公共電視法規定，華視若不改善，國民黨不排除請胡元輝下台負責。

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